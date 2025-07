Silvia Herreros 08 JUL 2025 - 10:56h.

Muere Michu, expareja de José Fernando, a los 33 años

El hijo de Rocío Jurado publicaba imágenes de Michu con su hija días antes de su fallecimiento

María Rodríguez Gamaza, conocida como Michu, ha fallecido a los 33 años. La exnovia de José Fernando Ortega y madre de su hija María del Rocío ha sido hallada sin vida en su domicilio. Se desconocen las causas de su muerte, aunque todo apunta a que su fallecimiento podría deberse a la enfermedad de corazón congénita que padecía. Dos días antes de su muerte, el hijo de Rocío Jurado enviaba a su hija en común, de ocho años, un significativo mensaje.

A pesar de la conmoción que ha generado la noticia, José Fernando aún no se ha pronunciado públicamente sobre la muerte de Michu. El hijo de Rocío Jurado y hermano de Gloria Camila guarda silencio, quizá tratando de asimilar el impacto o de proteger, en la medida de lo posible, la intimidad de su hija, que ha quedado huérfana de madre a la edad de ocho años.

Paradójicamente, apenas dos días antes de su inesperada muerte, enviaba a su hija un emotivo mensaje que hoy resuena con un matiz diferente. "Me siento muy orgulloso de la gran hija que tengo, de lo mucho que te esfuerzas y aunque no todo sea sencillo, no te rindas, aquí estaré para animarte y apoyarte, tú puedes con todo, mi princesa", escribía a través de sus redes, en donde no es muy activo y en donde no suele realizar demasiadas publicaciones.

Con este mensaje, el hijo de la difunta Rocío Jurado y del torero Ortega Cano deja claro el profundo amor y orgullo que siente por la pequeña Rocío, quien ahora deberá afrontar la dolorosa pérdida de su madre a una edad demasiado temprana para entender la magnitud de este golpe.

En el carrusel de imágenes que José Fernando publicaba escasos días antes de la muerte de su expareja, se pueden ver imágenes de las mujeres que han marcado su vida. Fotos de Rocío Jurado, de su hermana Gloria, de la propia Michu y de la hija que tenían en común.

Esta publicación no ha pasado desapercibida y se ha llenado de reacciones y mensajes de desconocidos y personas que conocieron a Michu. Además de las condolencias anónimas, quienes la seguían o conocían de cerca coinciden en describirla como una madre entregada que, pese a sus problemas de salud, luchaba por darle a su hija una infancia llena de normalidad.

"Lo siento mucho, muchísima fuerza", "No me lo puedo creer!! Qué injusta es a veces la vida!! Te mando toda la fuerza del mundo para seguir adelante para que te aferres al amor de tu hija y juntos superéis este enorme vacío que deja sin duda Michu. Fuerza familia" o "No me lo puedo creer, con todos los altibajos, y todo lo que habéis sufrido para estar juntos, va la vida y os separa, te acompaño en el sentimiento, ahora Michu os estará cuidando a ti y a tu pequeña desde el cielo, un fuerte abrazo" son solo algunos de los comentarios que pueden leerse junto al post.