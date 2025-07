Rocío Molina Madrid, 09 JUL 2025 - 14:27h.

La colaboradora de 'Fiesta' y exconcursante de 'GH' conocía a Michu y le ha querido dedicar un mensaje a través de sus redes

Muere Michu, expareja de José Fernando, a los 33 años

Compartir







Amor Romeira sigue muy impactada tras haberse conocido la inesperada muerte de Michu, exnovia de José Fernando y madre de la pequeña Rocío, a los 33 años. Desde que saltara la noticia muchos son los que se han pronunciado incrédulos ante esta tragedia. Una de las últimas ha sido la colaboradora de 'Fiesta'. La televisiva ha indicado que "está en shock" y a través de sus redes sociales ha compartido un emotivo homenaje con el que quiere recordar a la joven.

La que fuera concursante de 'Gran Hermano' se ha mostrado muy afectada tras la repentina muerte de María Rodríguez Gamaza, más conocida como Michu, en su domicilio de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. Sin conocer todavía los motivos, aunque lo más posible es que tenga su fallecimiento relación con una enfermedad de corazón congénita que padecía, nadie puede creerse que la joven ya no esté y el drama que deja su pronta partida.

Amor Romeira no ha dudado en mostrar sus respectos y, aunque le cuesta asimilar esta situación, ha querido despedirse de ella a través de sus redes con un homenaje. A través de unas sentidas palabras y de una foto del pasado en el que aparecen juntas ha rememorado un momento especial que vivieron.

Canal de Whatsapp de Telecinco

La colaboradora de 'Fiesta' ha recordado que entre ellas había una buena sintonía, aunque no siempre se entendieran. "No me esperaba tu partida. Ha sido de forma repentina...Me dejó en shock. Así te voy a recordar con un carácter rebelde", cuenta rememorando una anécdota del pasado.

A través de esta publicación que ha compartido a través de sus stories, la colaboradora de 'Fiesta' ha indicado que la ausencia que deja es muy grande y que ahora mismo todos los que la conocían tienen el corazón roto. "Tuvimos nuestros más y nuestros menos, pero siempre llegábamos a la conciliación. Descansa en paz, Michu", ha escrito.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Amor Romeira también se ha acordado en estos momentos de la pequeña Rocío, la hija de siete año común de Michu y José Fernando. "Cuida de tu princesa desde arriba. Mi más sentido pésame a su familia y amigos", ha terminado escribiendo con el corazón en un puño.

La noticia ha conmocionado a todos los que conocían a Michu y, a todos los que han conocido de su historia y cómo se queda todo tras su fallecimiento. Para su familia es el golpe más duro de su vida y la profunda tristeza que sienten es visible a su llegada al tanatorio donde están despidiendo a la joven.