Finito presume de su impactante cambio físico. El exconcursante de 'GH Dúo' se 'desnuda' y posa frente al espejo mientras luce abdominales.

El hermano de Keroseno se pone "guapito y erótico para los amigos" mientras reflexiona y carga contra aquellos que algún día se metieron con su aspecto.

"Me hace mucha gracia cuando leía comentarios y mensajes insultándome por las pintas que llevaba, como de torero retirado, con la barba y los pelos en el pecho...", escribe a través de sus stories de Instagram mientras presume de figura.

Mario Ramírez - verdadero nombre del artista -, no puede evitar reírse. Para él, todo era "parte del show". El exnovio de Ivana Icardi, al que recientemente le llovían las críticas tras asegurar que se encontraba ingresado en un psiquiátrico, confiesa que su antigua imagen formaba parte de "la parodia".

"¡Y la gente se lo tomaba en serio! Jajaja Encima, muchos de esos comentarios iban con la intención de dañarme la autoestima o de humillarme cuando yo lo estaba haciendo a propósito precisamente para reírme del personaje", explica.

Finito, que llegó a insinuar tener severos problemas de salud mental e hizo saltar todas las alarmas porque no quería "acabar como su madre", confiesa que la parodia y el show eran la razón por la que "subía vídeos haciéndome el triste" y "lloraba por ser feo".

El malagueño ha señalado asimismo que "siempre he intentado hacer deporte y cuidarme dentro de lo que cabe". Además, ha criticado a "aquellas personas que se dejan llevar por las apariencias.

Su foto, su mensaje y su crítica no parecen haber sido publicadas de manera genuina. Y es que, curiosamente, su hermana Keroseno también ha lanzado una profunda reflexión y hablado sobre su más que evidente cambio de imagen tras su paso por la casa de Guadalix de la Sierra.

Keroseno también habla de su llamativo antes y después

A través de sus historias temporales de Instagram, Pao Ramírez - nombre real de Keroseno -, ha hecho las siguientes declaraciones sobre su físico. "Me preguntáis mucho por mi cambio físico... estoy recibiendo tantos halagos por ello que lo primero que quiero aclarar es que la belleza no se mide en delgadez".

Pao ha sido tajante y asegura que "los piropos que recibimos al perder peso" pueden ser "un arma de doble filo", pues "hay muchos tipos de bellezas y cuerpos".

Su visible cambio es el resultado de un cambio de "malos hábitos" y de "constancia en el gym". "He focalizado mucho en glúteos, abdominales y piernas, ya que quería verme más tonificada, feminizada y fit sin quedar como una plancha".

Con estos cambios, la excuñada de Ivanna asegura no solo haber notado una gran mejoría física, sino también mental. "Ir al gimnasio y no fallar me ha salvado de muchas movidas emocionales en los últimos meses, convirtiéndose así en una rutina indispensable. A veces da pereza, y de la gorda, pero la satisfacción de vencerla merece la pena", asegura.

"Mi relación con mi cuerpo siempre ha sido delicada y he tenido que hacerlo con cabeza y sin obsesionarme, sin prisa y pensando que cada día cuenta, finaliza.