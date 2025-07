Kevin, Nick y Joe Jonas decidieron separarse en 2013 y dejar atrás su banda, Jonas Brothers, pero años después llegó su esperado regresado

Ahora, coincidiendo con el 20º aniversario de la banda, el mayor de los hermanos se ha sincerado sobre la crisis económica que sufrió

Los Jonas Brothers han sido una de las bandas más populares entre los jóvenes de los años 90 y 2000, alcanzando la fama mundial de la mano de Disney Channel gracias a películas como 'Camp Rock', su serie 'JONAS', y una larga lista de éxitos pop que definieron una era y los convirtieron en íconos globales. Sin embargo, tras varios años en la cima musical, los hermanos Jonas, Kevin, Nick y Joe, decidieron separarse en 2013 para seguir caminos distintos. Seis años después llegó su esperado regreso, y ahora, el mayor de los tres ha revelado que ese periodo entre la disolución del grupo y su reencuentro casi lo lleva a la ruina económica. "Solo me quedó el 10% de lo que tenía", ha confesado.

Mientras Nick y Joe emprendían sus carreras en solitario -Nick con su música y proyectos en Broadway y cine, y Joe con la banda DNCE-, Kevin decidió dejar los escenarios y enfocarse en el mundo empresarial.

Fundó una empresa de desarrollo inmobiliario, se involucró en startups tecnológicas y se convirtió en CEO de varias iniciativas. Sin embargo, como ha desvelado ahora en el podcast 'The School of Greatness', al que ha acudido junto a sus hermanos, que muchas de esas inversiones fracasaron estrepitosamente. "Pasé de tener el 100% de mi patrimonio a quedarme solo con el 10%", ha confesado.

Según Kevin, su falta de preparación en el mundo de los negocios y la confianza ciega en socios fueron claves en su caída. Todo esto mientras mantenía el estilo de vida que había llevado como estrella pop. "He visto el comienzo del éxito financiero: sin saber qué era realmente el dinero y sin entenderlo, hasta no tenerlo y perderlo casi todo", ha reconocido.

El mayor de la banda ha explicado que había "invertido en un montón de propiedades" en ese momento y que, "tristemente, no era la sociedad adecuada". El guitarrista, que ha señalado que ocurrió hace nueve años, ha evitado entrar en detalles. "Realmente no puedo profundizar demasiado en el tema".

"Aprendí muchas lecciones en eso y, afortunadamente, para la vida en general, tuvimos una segunda oportunidad y un mordisco de la manzana con la banda volviendo a reunirse", ha sentenciado.

Sus proyectos

El punto de inflexión llegó en 2019, cuando los hermanos decidieron reunirse y reactivar el proyecto musical que los lanzó a la fama. El sencillo 'Sucker' debutó directamente en el número 1 del Billboard Hot 100, y el álbum 'Happiness Begins' marcó un renacer creativo. Su documental 'Chasing Happiness' mostró el proceso que vivieron para reconstruir su relación.

Este 2025 y 2026 se sumergen en su gira 20 aniversario llamada 'Jonas 20: Living The Dream Tour', que arrancará el 10 de agosto. Asimismo, preparan el lanzamiento de su nuevo álbum, 'Greetings from Your Hometown', previsto para el 8 de agosto.