Isabelle Junot ha querido rendir homenaje a su padre, Philippe Junot, tras su muerte: "No hay palabras para describir el hueco que nos deja"

Primeras palabras de Isabelle Junot tras la muerte de su padre, Philippe Junot: "Se ha ido en paz, ha tenido una vida feliz"

El pasado jueves 8 de enero, Philippe Junot, conocido por haber sido el primer marido de Carolina de Mónaco, moría a sus 85 años. La noticia la confirmaba su hija Victoria Junot a través de un comunicado emitido a los medios de comunicación en el que informaba del fallecimiento de su padre.

"Con el corazón lleno de emoción, anuncio con tristeza el fallecimiento de mi padre. Dejó este mundo en paz, rodeado de su familia, el 8 de enero de 2026 en Madrid, después de una larga, hermosa y aventurera vida. Abuelo de tres, casi cuatro", comenzaba avanzando Victoria Junot en el comunicado emitido.

¿Cómo ha vivido la familia Junot el fallecimiento de Philippe?

Horas después del fallecimiento de su padre, la empresaria Isabelle Junot sacaba fuerzas para atender brevemente a la prensa a las puertas de su domicilio en Madrid, donde el empresario francés ha perdido la vida a los 85 años mientras disfrutaba de unos días junto a su familia más cercana.

Emocionada y arropada en todo momento por su marido, Isabelle Junot compartía cómo ha vivido la familia el fallecimiento de su progenitor.

"Estamos bien, en familia. Al final se ha ido en paz y es muy triste, obviamente, pero ha tenido una vida muy larga y feliz. Estamos muy agradecidos de haberle tenido como padre y de poder estar ahora juntos como familia", expresaba la empresaria.

El último homenaje de Isabelle Junot a su padre

Pasadas las horas, Isabelle Junot acudía a sus redes sociales para rendir homenaje a su progenitor. A través de un carrusel de fotografías en las que se podía ver a Philippe Junot, la hija del francés recordaba con cariño a su progenitor.

"Mi padre se fue el 8 de enero, en Madrid, en paz, rodeado de amor y de su familia. Después de regalarnos toda una vida llena de aventuras y recuerdos inolvidables, con su eterna sonrisa, y humor contagioso hasta el último momento. Era único", homenajeaba Isabelle Junot.

Justo después, la hija de Philippe Junot confesaba a todos sus seguidores el dolor que le producía tener que hacer frente al fallecimiento de su padre: "No hay palabras para describir el hueco que nos deja ni cuánto lo vamos a echar de menos. Pero, como a él le habría gustado, seguiremos riéndonos al recordar todo lo vivido juntos y disfrutando de la vida, tal y como nos enseñó con su ejemplo".

La vida de Philippe Junot

Philippe Junot nació en Francia y desarrolló su vida profesional en el ámbito de los negocios y la sociedad parisina. Se le describía como un hombre culto, con intereses variados y bien conectado en círculos económicos y sociales europeos. Antes de su matrimonio con Carolina de Mónaco, ya era una figura conocida en ambientes financieros y de la alta sociedad.

El nombre de Philippe Junot quedó ligado a la historia de la familia real de Mónaco tras su breve matrimonio con la hija mayor del príncipe Rainiero III y Grace Kelly, un enlace que atrajo una gran atención mediática en su momento.

Para todos era conocido que la relación entre Philippe Junot y Carolina de Mónaco no era del agrado de Grace Kelly. La gran diferencia de edad entre ellos, casi 17 años, y el estilo de vida de Philippe Junot hizo que Grace Kelly intentase separar en más de una ocasión a su hija de este hombre de negocios.

Sin embargo, Carolina de Mónaco hizo oídos sordos y terminó comprometiéndose con Junot. Su relación con Carolina de Mónaco culminó en una boda celebrada en 1978 a la que acudieron más de 700 invitados entre miembros de las distintas casas reales y actores de Hollywood.

El matrimonio fue de corta duración, tan solo duró cuatro años. Tras varios escándalos e infidelidades, Carolina de Mónaco y Philippe Junot terminaron divorciándose cuatro años después de darse el 'sí, quiero'. Tras el divorcio, Philippe Junot mantuvo posteriormente un perfil más discreto y alejado del foco mediático.

Posteriormente, Junot volvía a darse el 'sí quiero' con la modelo Nina Wendelboe-Larsen, con la que tuvo tres hijos en común, Victoria, Isabelle y Alexis, y con la que tenía una relación cordial a pesar de su separación a principios de los 2000. En 2005 nació su benjamina, Chloé, fruto de su noviazgo con la sueca Helen Wendel, y la más desconocida de sus cuatro hijos.

Por el momento no han trascendido los detalles de su último adiós, que de celebrarse en Madrid contará sin duda con la presencia de la familia política de la marquesa de Cubas -encabezada por Tamara Falcó y sus hermanos Manolo y Xandra, además de Íñigo Onieva o Isabel Preysler-, con los que Isabelle tiene una maravillosa relación.