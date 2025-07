El conflicto entre los hijos de Beckham: Brooklyn y su parejaNicola Peltz rompen con sus hermanos Romeo y Cruz

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz han intensificado los rumores de distanciamiento familiar tras dejar de seguir a Cruz y Romeo en redes sociales

El desplante de Brooklyn Beckham a su padre, David Beckham, en medio de su disputa familiar

Brooklyn Beckham y su esposa Nicola Peltz han dejado de seguir en redes a Cruz y Romeo Beckham, alimentando un nuevo capítulo en los ya frecuentes dramas familiares de los Beckham. Según fuentes cercanas a la pareja, al parecer no habrían sido ellos los que hubiesen dejado de seguir a los hermanos, sino que han podido ser estos los que han bloqueado a Brooklyn y Nicola.

Los rumores sobre un posible distanciamiento entre la pareja y otros miembros de la familia Beckham no son recientes. Desde la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz, varios testigos aseguraron haber presenciado momentos de tensión entre Nicola y su suegra, Victoria Beckham, ex-Spice Girl y figura clave en la familia.

Estas tensiones han alimentado especulaciones sobre dificultades en las relaciones familiares, que parecen haber persistido y hasta aumentado con el tiempo.

Dardos en redes sociales

Las redes sociales se han convertido en el campo de batalla de este conflicto familiar, las publicaciones o la ausencia de ellas parecen determinar cuál es la situación de la familia.

Mientras Cruz y Romeo comparten frecuentemente fotos con sus padres y mensajes afectuosos sobre la familia, Brooklyn ha evitado reconocer públicamente fechas importantes, como el cumpleaños de Victoria o el Día del Padre. Sin embargo, sí felicitó en redes a su suegro, Nelson Peltz, el pasado 2 de junio.

Ante el cada vez más cercano 14 cumpleaños de la pequeña de la familia, Harper Beckham, se rumoreaba si la pareja mantendría contacto con ella o si veríamos alguna felicitación familiar. Sin embargo, Brooklyn compartió un homenaje de cumpleaños a su hermana Harper con una foto familiar donde no aparecen ni Cruz ni Romeo, la cual Nicola volvió a publicar.

Rumores con Kim Turnbull

En diciembre de 2024, los rumores sobre un distanciamiento entre los hermanos Beckham cobraron fuerza cuando Romeo empezó una relación con la DJ Kim Turnbull. Algunos medios sugirieron que Kim había sido exnovia de Brooklyn, pero esta teoría fue rápidamente desmentida por Cruz Beckham. “Brooklyn y Kim nunca salieron”, aclaró Cruz en Instagram.

Esta supuesta tensión parece haber sido el motivo que Brooklyn y Nicola usaron para no asistir al cumpleaños número 50 de David Beckham, celebrado en Londres en mayo de 2025. David decidió mantener la invitación para la pareja de Romeo, lo que habría llevado a Brooklyn y Nicola a cancelar su asistencia, incluso después de haber rechazado la Met Gala para poder asistir a la fiesta familiar.

En esa ocasión, David expresó públicamente que extrañaba a Brooklyn al compartir una foto de un día de pesca con sus otros hijos.

Harta de las especulaciones

Kim abordó la especulación el pasado 16 de junio e insistió en que su vínculo con el hijo mayor de los Beckham siempre fue estrictamente amistoso.

Al compartir una declaración en su cuenta de Instagram, la DJ escribió:

"He evitado hablar sobre este tema para no echar leña al fuego, sin embargo, ha llegado a un punto en el que siento la necesidad de abordarlo para poder seguir adelante. Nunca he estado involucrado románticamente de ninguna forma y en ningún momento con la persona en cuestión. No ha ocurrido nada entre nosotros más allá de una amistad escolar a los 16 años"

Su declaración buscaba cerrar definitivamente los rumores que, según ella, solo han alimentado tensiones innecesarias.

Una oportunidad perdida

El cumpleaños de Harper parecía una oportunidad para limar asperezas, pero terminó avivando aún más los rumores de distanciamiento. Brooklyn compartió una foto con su hermana por su 14º cumpleaños, imagen en la que no aparecían ni Cruz ni Romeo, y que además excluía a sus padres, pese a haber sido tomada en el desfile de Victoria Beckham en París.

Poco después, Cruz y Romeo seguían todavía a la pareja, pero dejaron de hacerlo al final de la semana. Fuentes cercanas a la familia aseguran que lo que más dolió no fue la foto, sino que Brooklyn y Nicola estuvieron en Londres en mayo, grabando una campaña a escasos minutos de la casa familiar, y no pasaron a ver a Harper.