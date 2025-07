Rocío Molina Madrid, 11 JUL 2025 - 17:17h.

La exconcursante de 'Gran Hermano 19' ha actualizado su diagnóstico de alopecia androgénica tras meses de tratamiento

Elsa Mateos, de 'Gran Hermano', reaparece tras meses desaparecida después de conocerse su diagnóstico

Elsa Mateos ha dado nuevos datos del problema de salud que le diagnosticaron el pasado mes de enero. La que fuera concursante de la última edición de 'Gran Hermano' ha estado alejada del foco mediático y tras reaparecer hace unos días se ha sincerado sobre el tema que más le están preguntando. La joven bilbaína ha hablado del diagnóstico, evolución y tratamiento que está siguiendo para su problema de alopecia androgénica y si a lo largo de este tiempo está notando resultados.

El conocer el diagnóstico fue un mazazo para la del País Vasco, pero más lo fue el ver como iba perdiendo cada vez más pelo y eso le acomplejaba. "Llegué a un punto en el que me estaba afectando el verme con tan poca cantidad de pelo. Me afectaba a mi día a día. A tener un evento, tener que prepararme y terminar llorando en la esquina de mi habitación diciendo que así no salía", ha confesado en su vuelta a las redes para hablar de este problema.

Tras contar que en un momento dado se compró una peluca para después optar a naturalizar todo y contar abiertamente por lo que estaba pasando, Elsa Mateos ha hablado ahora de la evolución de su diagnóstico, de su alopecia androgénica tras varios meses de tratamiento.

La exconcursante de 'Gran Hermano 19' ha contado que lo primero que le mandó la doctora cuando la vio fue un tratamiento de Minoxidil vía oral. Algo a lo que Elsa se negó "porque tenía mogollón de efectos secundarios y no quería meter esa bomba a mi cuerpo". Sin embargo, viendo que su pérdida de pelo avanzaba, la creadora de contenido probó la vía tópica de este tratamiento. Una rutina que lleva a cabo todas las noches y por la que ha visto ya importantes avances.

Para "bloquear esa hormona por la que se me cae el pelo", Elsa Mateos ha utilizado este tratamiento "menos agresivo" y, aunque en un principio se le cayó todavía más el pelo y se asustó mucho, esto se ha ido regularizando y cada vez eta más contenta con la mejoría que está experimentando.

"Este tratamiento acelera todo el proceso del cabello y el cabello normalmente se nos cae de forma natural a todos. A unos más a otros menos, pero llegó el punto en el que de repente estaba en la cama, me levantaba al día siguiente y tenía la cama llena de pelos. Exagerado. En la ducha igual. Era una cantidad de pelos, en la vida se me había caído tanto", ha expresado.

Sin embargo, la actualización de su diagnóstico ha mostrado a una Elsa Mateos contenta y mostrando a cámara en el vídeo que ha compartido los incipientes pelos que cada vez le están naciendo en mayor cantidad. Algo que le hace muy feliz después de todo lo mal que lo ha pasado.