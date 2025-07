Equipo Outdoor 11 JUL 2025 - 12:45h.

La exconcursante de 'GH DÚO' ha presumido en redes de la futura habitación de su bebé con Yulen Pereira

El espectacular posado en bikini de Jeimy Báez en su semana 30 de embarazo

Jeimy Báez ha sorprendido a sus seguidores a través de su última historia de Instagram. La exconcursante de 'GH DÚO' ha publicado una imagen muy significativa: la futura habitación del su bebé con Yulen Pereira. La exnovia de Carlo Costanzia ha comenzado a acondicionar el espacio para su pequeño, y ha mostrado cómo este va cogiendo forma.

En la publicación, Jeimy muestra con ilusión cómo va avanzando la decoración del cuarto. El elemento más destacado es, sin duda, una cuna blanca colocada con cariño, acompañada de un colgador con pequeños peluches de animales. Un detalle sencillo pero encantador, que aporta ternura y calidez a la estancia y deja ver la alegría con la que está viviendo esta etapa tan especial tras los enfrentamientos con Yulen Pereira, el padre de su bebé.

Además, la dominicana ha dejado ver parte del mobiliario que está eligiendo cuidadosamente para su bebé. Al fondo se aprecia un espejo blanco de cuerpo entero, ligeramente apoyado en la pared, que aporta amplitud al espacio. Junto a él, una cómoda blanca con la superficie de madera, generando un ambiente acogedor, armonioso y preparado para recibir al nuevo miembro de la familia.

Actualmente, Jeimy se encuentra en la semana 30 de su embarazo, lo que indica que ya ha superado gran parte del proceso y está oficialmente en la recta final. A estas alturas, la ilusión por conocer al bebé va en aumento, y es normal que quiera tenerlo todo listo cuanto antes. Con algo más de dos meses por delante, la exconcursante de 'GH DÚO' está viviendo esta fase con emoción, ternura y muchísima dedicación.

La imagen que ha compartido no es solo una muestra de decoración: es un reflejo del momento vital tan importante que está atravesando. No falta mucho para que pueda tener a su pequeño en brazos, y mientras llega ese instante, Jeimy cuida cada rincón con cariño. Desde los muebles hasta los detalles más personales, todo está siendo elegido con mimo y compartido con sus seguidores, que no dudan en acompañarla paso a paso a través de las redes.

Jeimy está mostrando cada etapa de esta preparación, permitiendo que sus seguidores vivan con ella este momento tan especial. Un nuevo periodo para la dominicana en su vida, repleto de ilusiones y esperanzas por la llegada de su hijo.