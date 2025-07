Rocío Molina Madrid, 11 JUL 2025 - 11:01h.

El exconcursante de 'Supervivientes' y exnovio de Gloria Camila lamenta la muerte de Michu y manda un mensaje conciliador a los Ortega Cano

Funeral de Michu: José Fernando, acompañado de Gloria Camila y Ortega Cano, da su último adiós

Kiko Jiménez también se ha quedado conmocionado y muy triste con la muerte de Michu a los 33 años. El exconcursante de 'Supervivientes' conocía a la que fue novia de José Fernando, hermano de Gloria Camila y este repentino desenlace le ha impresionado mucho. El colaborador de 'Fiesta' ha reaccionado y ha dedicado unas palabras para ella y su familia. El que fue durante varios años novio de Gloria Camila ha enterrado el hacha de guerra con los Ortega en estos difíciles momentos.

Su reaparición junto a Sofía Suescun en la fiesta 'Love Game' con la que Yve Saint Laurent ha celebrado el verano en Madrid ha hecho que Kiko Jiménez se pronuncie del triste tema de actualidad que ha copado los titulares de los medios. El televisivo no ha podido evitar mostrarse afectado y ha recordado algunos momentos del pasado que compartieron cuando él estaba junto a Gloria Camila:

"Siento mucho la pérdida, lo siento un montón. Cuando me enteré, vamos, fue un golpe muy duro porque es verdad que yo he tratado a Michu y la verdad es que me caía muy bien. Un trato muy bueno, incluso con la pequeñaja, también me acuerdo con la cría y es una pena la verdad", ha lamentado a los periodistas de Europa Press cuando le han preguntado.

El novio de Sofía Suescun también ha tenido unas palabras para José Fernando, que está atravesando ahora uno de los momentos más complicados de su vida. "Me sabe fatal por él porque le tengo mucho cariño. Son cosas que pasan en la vida, que no se pueden evitar", ha contestado.

Su mensaje conciliador para la familia Ortega Cano

Tras velar sus restos mortales en el tanatorio de Arcos de la Frontera, la familia materna de Cádiz, amigos de Michu, José Fernando y los Ortega Cano daban el último adiós a la madre de María del Rocío, la pequeña de 8 años en la que todos ahora piensan. También Kiko Jiménez, tal como lo ha manifestado a la prensa.

"Era muy pequeñita cuando la conocí. Solo pienso en ella y digo 'madre mía', qué pena, dónde acabará, con quién acabará. Que tenga el amor de todos, que todo el mundo esté pendiente de ella, que se encarguen de que tenga una buena educación. Yo creo que eso no va a faltar. Esperemos que sea así, que nadie se desentienda cuando pase un poco el momento y el foco", ha expresado sincero.

En este punto, el exconcursante de 'Supervivientes' ha mostrado confianza en que José Ortega Cano, Gloria Camila, a la que conoce bien, van a estar muy pendientes de la pequeña tras la triste pérdida de su madre.