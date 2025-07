Lorena Romera 08 JUL 2025 - 13:06h.

La hija de Ortega Cano tuvo un precioso detalle con la exnovia de su hermano

Muere Michu, expareja de José Fernando, a los 33 años

Michu ha sido encontrada sin vida a los 33 años en su casa de Cádiz. Aunque se desconocen los motivos, todo apunta a que podría deberse a la enfermedad congénita de corazón que sufría y que le provocaba un 38% de discapacidad. A pesar de su ruptura con José Fernando, con Gloria Camila seguía manteniendo una estupenda relación. Hace unos meses, la gaditana compartía el regalo que le hacía y que conseguía emocionarla.

Aunque su relación ha tenido sus altibajos, la hija de Ortega Cano ha hecho todo lo posible por estar en buenos términos con su excuñada. Algo que terminó consiguiendo a pesar de la ruptura definitiva con José Fernando a principios de 2024. Y es que para Gloria Camila su prioridad siempre ha sido su sobrina, de ocho años.

La colaboradora de 'TardeAR' siente auténtica devoción por María del Rocío, a la que ella se refiere como su 'miniyo'. Y es que todo el que a la pequeña destaca el increíble parecido que tiene con su tía. No había publicación que compartiese Michu en la que sus seguidores no hablasen de lo mucho que se parecía su hija a Gloria Camila. "Son como dos gotas de agua", comentaban los usuarios.

Hace unos meses, con motivo del Día de la Madre, la creadora de contenido le enviaba a Michu un regalo que era muy especial para ella. Y es que la que fuera pareja de José Fernando no se esperaba esta sorpresa. "No me esperaba este detalle", reconocía públicamente la gaditana, que no dudaba en agradecerle este gesto en público, haciendo partícipes a sus seguidores de Instagram.

"Te queremos mucho", le decía a Gloria Camila, incluyendo a su hija en este mensaje y siendo muy consciente de que la pequeña también le iba a dar mucho uso a este regalo de su tía. Y es que la que fuera concursante de 'Supervivientes' enviaba a su excuñada una paleta de sombra de ojos y un pintalabios para destacar su labor como madre. ¡Y la niña, a su corta edad, ya es toda una aficionada del maquillaje!

Un regalo que, además del detalle, era una forma de demostrar que, a pesar de algunas desavenencias del pasado, Gloria Camila estaba para Michu de forma incondicional. Y es que la colaboradora de 'TardeAR' siempre ha tenido presente que, a pesar de la separación con José Fernando, ella siempre iba a ser la madre de María del Rocío, su sobrina.