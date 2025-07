La batalla legal de Sofía Vergara con su ex por unos embriones congelados: "Hay un contrato"

Juan Arcones 11 JUL 2025 - 08:30h.

Sofía Vergara es, sin duda, una de las actrices más carismáticas de la televisión. Su personaje de Gloria Pritchett en la comedia ‘Modern Family’ no solo la lanzó al estrellato, sino que además le consiguió el respeto de la crítica. Por su papel consiguió cuatro nominaciones a los Globos de Oro, cuatro nominaciones a los Emmy y cuatro premios del Sindicato de Actores. Una barbaridad. Su timing cómico es envidiable, y ya sabemos lo mucho que gusta un acento en Estados Unidos.

Gracias a su papel en la serie, Vergara empezó a hacerse más nombre en el mundo del cine y de la publicidad, con contratos millonarios. Y aunque siempre destacaba en comedia, recientemente sorprendió a todos con su papel en ‘Griselda’, que también le consiguió una nominación a los Globos de Oro por su descarnada interpretación.

En el terreno más personal, la actriz se ha divorciado recientemente de Joe Manganiello, su segundo marido, tras siete años de matrimonio. Y, como le ocurrió con su anterior pareja, Nick Loeb, el tema de la maternidad ha vuelto a estar entre los motivos de su separación. Porque, por muy loco que parezca, con Loeb, que era empresario, Sofia Vergara tuvo que luchar por la custodia de unos hijos que ni siquiera habían nacido. Este problema legal llevó a la actriz a los tribunales durante años y puso su vida privada en el centro del debate mediático.

La pareja, durante su relación, creó a través de fecundación in vitro dos embriones con la intención de usarlos en un futuro mediante gestación subrogada. La pareja se comprometió en 2013, pero Sofia Vergara confirmó que el compromiso se cancelaba en 2014. ¿El problema que hubo detrás? Que entre ellos habían firmado un contrato con una cláusula que obligaba a tomar decisiones sobre los embriones solo con consentimiento de ambos y que, según argumentó Loeb, ese escrito era insuficiente porque no mencionaba qué sucedería en caso de ruptura.

Fue ahí donde comenzó la batalla por esos embriones. Al haber un acuerdo firmado por ambos, Sofia Vergara siempre mantuvo que, sin el consentimiento explícito de ambos, “había un contrato y él no puede hacer nada”. Así lo afirmó en una entrevista en 2015 con Howard Stern. Antes de suceder esto hubo precedentes como el de Jocelyn y Stephen Findley, en California. Tras un divorcio, él quería destruir los embriones congelados y ella quería conservarlos para intentar ser madre. El tribunal falló a favor del marido, basándose en el consentimiento mutuo requerido por contrato.

El caso Vergara y otros trapos sucios que Hollywood sacó a la luz

En casi todos los precedentes, los contratos firmados al crear embriones son legalmente vinculantes, y el consentimiento de ambas partes es esencial. Incluso en casos donde uno de los implicados no puede tener hijos por otros medios, los tribunales tienden a proteger el derecho del otro a no ser padre o madre contra su voluntad. Y es precisamente lo que ocurrió finalmente en el caso de Sofia Vergara. Tras esos siete años de batalla legal, Sofia Vergara consiguió ganar el juicio (y todas las apelaciones). Aunque su ex-pareja Nick Loeb intentó declarar a los embriones como “personas con derechos”, abriendo un debate bioético sobre si los embriones tienen personalidad jurídica.

Pero los procesos legales son caros, y más en Estados Unidos. Y más aún si tu patrimonio es elevado, como el caso de la actriz. Así que tuvo que pagar en última instancia $76 433 en honorarios legales a Loeb, más $2 959.26 en gastos derivados del caso. Es decir, un total aproximado de $79 392 dólares. En 2021, al final, la Corte Superior de Los Ángeles le acabó dando la razón a la actriz, ordenando que Loeb no podía disponer de los embriones sin "el consentimiento explícito y por escrito" de la colombiana. Algo que no gustó nada a Loeb, que trató de trasladar todo el juicio al estado de Luisiana sin éxito. Loeb no residía en ese estado y el hecho de crear los embriones en California invalidaba la jurisdicción del tribunal.

“El juez fue claramente influenciado por Hollywood… Es triste que Sofía, una devota católica, creara intencionalmente bebés solo para matarlos”, declaró tras conocerse el fallo del juez. Por su parte, Sofia Vergara no ha hecho declaraciones públicas al respecto desde entonces. Aunque su equipo legal únicamente confirmó que ella buscaba asegurar que los embriones siguieran congelados hasta nuevo acuerdo, sin exigir su destrucción.

Precisamente los problemas de la maternidad también llevaron a que se divorciara de su última pareja, el actor Joe Manganiello. Y así lo contó la actriz en una entrevista para El País. “Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven; él quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja… Ya tuve un hijo a los 19 años… y estoy lista para ser abuela, no madre.”