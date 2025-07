El diseñador se pronuncia sobre su pasado en su entrevista en '¡De viernes!'

Pelayo Díaz concedió una de sus entrevistas más personales en '¡De viernes!' en la que habló de su presente, pero también de su pasado.

El diseñador se abrió y se pronunció sobre un episodio de su vida que ha sido muy comentado, pero que nunca ha sido confirmado: los rumores sobre su relación con Pablo Alborán.

Pelayo se conmovía al escuchar una canción del cantante y admitía que formaba parte de una etapa significativa de su pasado, pero no daba más pistas al respecto: “Es un tema del que me han preguntado muchas veces por él'', confesaba.

La psicóloga del programa le preguntaba al diseñador qué ocurriría si contase la verdad, pero él confesaba ''no habérselo planteado nunca'': ''No es un tema que yo esté preparado para hablar ahora'', contaba con una sonrisa de nostalgia en su rostro.

''Creo que cada uno tiene un momento para hablar, para abrir como un capítulo de su vida y hasta ahora no me veo como que es el momento de hablar de eso'', explicaba a los colaboradores y se sinceraba: ''Igual no lo va a ser nunca porque creo que también es bonito guardarse cosas para uno mismo''.