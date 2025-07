Equipo Outdoor 20 JUL 2025 - 14:46h.

La sobrina de Isabel Pantoja ha compartido con sus seguidores lo ocurrido

Anabel Pantoja pide perdón tras su estallido en el aeropuerto de Barcelona contra una aerolínea

Anabel Pantoja ha sorprendido y preocupado a partes iguales a todos sus seguidores en sus redes sociales. La sobrina de Isabel Pantoja ha subido una publicación en la que aparece con el brazo completamente escayolado y ha explicado la razón.

Según cuenta Anabel, sufrió una grave caída que le provocó que se le doblase el pie, y como consecuencia, que se le saliese el codo por completo. Pese al accidente, Anabel se muestra animada y bailando en el vídeo, pero no solo eso, también hace una peineta y lo acompaña de un mensaje:

''A las personas que me desearon el mal, aquí sigo, sobreviviendo a todos los golpes. Gili******'', reza el mensaje que acompaña al vídeo que ha subido a su perfil de Instagram.

Además, la influencer explica detalladamente lo ocurrido y lo mal que lo pasó en ese momento: ''El viernes, sufrí una caída asquerosa donde me lastimé y jodí bien… se me dobló el pie y se me salió el codo literal. Fue un momento horrible y angustioso, de dolor y desesperación pero tenía a los mejores amigos a mi lado para no dejarme ni un minuto sola''.

Y agradece la ayuda recibida en esos momentos tan angustiosos para ella: ''Todos saben quienes son y solo puedo daros las gracias por no soltarme desde entonces. Os quiero. Ahora toca reposar, recuperar y seguir adelante''.