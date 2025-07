Ana Carrillo 21 JUL 2025 - 19:37h.

El exconcursante de 'Gran Hermano' se ha pronunciado tras los comunicados emitidos por la hija de María José Galera

La historia de Manu Vulcán y Laura Galera hasta su ruptura: cronología completa de su relación

Tras ocho meses juntos, Manu Vulcán y Laura Galera han anunciado el fin de su relación. Una noticia que algunos de sus seguidores ya esperaban porque consideraban que el exconcursante de 'Gran Hermano' no estaba enamorado de la andaluza, tal y como han comentado en las redes sociales. Una serie de mensajes que hicieron que la creadora de contenido emitiera un comunicado pidiendo respeto para su expareja, a la que reconoce que sigue amando.

Tras su primer comunicado anunciando la ruptura y el segundo pidiendo respeto y empatía para ambos, la hija de María José Galera ha emitido un tercer comunicado que ya ha borrado. En ese tercer escrito volvía a pedir respeto después de haber recibido muchas críticas por haber compartido unos stories en los que se la veía llorando, completamente desgarrada, en un concierto. Defendía que ni su "entorno" debería criticarla y que no se trata de una "indirecta" ni un "ataque" hacia nadie, sino una manera de "liberar" sus sentimientos.

El tiktoker Sergio Ojer ha abordado el tema de los comunicados en su perfil de la mencionada red social, donde se han generado todo tipo de comentarios acerca de la ruptura y de la actitud de Laura Galera, que ha optado por seguir compartiendo vídeos llorando. Tras el revuelto formado, Manu Vulcán ha decidido romper su silencio y ha subido a su canal de difusión de Instagram un vídeo en el que asegura que ya no presta atención a las críticas que le llueven en las redes.

"Yo sé lo que yo suelto por la boca, yo sé lo que yo digo y cómo actúo, pero las cosas que no están en mi mano a mí me dan igual, yo ya no estoy para aguantar tonterías de la gente ni para aguantar más rollos ni discursitos porque yo sé lo que hay, lo que deja de haber y yo sé realmente lo que pasa, así que absteneos de escribirme tonterías porque es que no vale de absolutamente nada", ha comenzado diciendo el DJ, visiblemente cansado de ser tema de conversación en las redes.

Ha añadido que, tras la ruptura, está enfocado en "mejorar como persona" y que está "muy motivado" con sus proyectos: "Ahora solamente quiero cosas positivas". Un vídeo que llega tan solo unos días después de que compartiera que estaba cansado de "olvidarse" de sí mismo y que estaba listo para volver a centrarse en él.