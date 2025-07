Sofía Suescun, alarmada por estar fuera de casa y recibir una visita inesperada

Rocío Molina Madrid, 21 JUL 2025 - 11:30h.

La ganadora de 'GH' y de 'Supervivientes' se ha llevado un susto al estar fuera y descubrir lo que ha captado la cámara de seguridad de su casa

Sofía Suescun habla de una posible ruptura sentimental con Kiko Jiménez

Sofía Suescun ha pasado el fin de semana fuera junto a Kiko Jiménez y se ha llevado un gran susto al recibir una inesperada visita en su ausencia. La ganadora de 'Gran Hermano' y de 'Supervivientes' ha descubierto a través de la cámara de seguridad instalada un curioso hallazgo que le ha hecho correr para evitar "líos", tal como ha contado ella misma a sus seguidores.

La influencer de 29 años lleva un año viviendo con el colaborador de 'Fiesta' después de que echase de su casa a su madre Maite Galdeano y las últimas informaciones en exclusiva apunten a que la de Pamplona está viviendo en un barco y quiere estar lejos del foco mediático. En esta nueva vida en pareja y en la que ha recuperado "la salud mental" que tanto pedía después de estallar el conflicto con su madre, lo que menos se esperaba Sofía era el recibir una visita por sorpresa al estar ausente de su casa.

Lo que ha visto a través de sus cámaras, la ganadora de 'Supervivientes' lo ha compartido con sus seguidores a través de sus stories de Instagram. La curiosa imagen que ha visto y que no se habría imaginado que se podría encontrar a su vuelta después de haber pasado un fin de semana de celebraciones, playa y descanso en Almuñecar.

La cámara que tiene instalada en su casa, a la que recientemente le han incorporado una 'barandilla infinity' a su jardín, es la que ha captado este hallazgo que ha alarmado a Sofía Suescun. "Madre mía. Estoy flipando. Revisando la cámara de seguridad de mi casa", ha comenzado diciendo la novia de Kiko Jiménez.

A continuación, Sofía Suescun ha revelado lo que le ha visto y le ha hecho correr a su casa para no perder más tiempo. La influencer ha descubierto a un visitante que se ha adentrado en su casa. "Un gato enorme se ha metido por la gatera y como la tengo cerrada para que no se escapen los míos se ha quedado dentro", ha contado preocupada.

"Me voy corriendo a casa antes de que se líe. Os cuento cuando llegue cómo está todo. Espero que no se hayan peleado", ha dicho la novia de Kiko Jiménez con impotencia de que este suceso le haya pillado fuera y que esto haya podido alterar a los gatos y perros que tiene en su casa. A la espera de nuevas novedades que todavía no ha dado a sus seguidores, así es como ha terminado su fin de semana de relax y de celebraciones.