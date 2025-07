Ana Carrillo 23 JUL 2025 - 10:01h.

La exnovia de Montoya y exconcursante de 'Supervivientes' ha enseñado los regalos que le han hecho sus fans para su hijo

Anita Williams muestra cómo habla su hijo Thiago al compartir un vídeo de sus planes juntos

Compartir







Anita Williams solo se ha pronunciado sobre el retorno de su exnovio, José Carlos Montoya, a las redes sociales en una llamada con 'Vamos a ver' y en Instagram ha preferido no decir nada sobre el tema y se ha centrado en presumir de los regalos que sus fans le han hecho a su hijo Thiago, fruto de una relación previa a la que mantuvo con su compañero de 'Supervivientes'.

La catalana ha explicado que una de sus cuentas de fans le ha enviado una caja llena de detalles tanto para su hijo como para ella: "Llevo dos semanas esperando este paquete de Francis, una de mis cuentas de fans y me han puesto muchas cositas para mí y para Thiago"; y que la ha abierto nada más llegar a casa, tras lo cual ha querido grabar un vídeo mostrando lo que llevaba en su interior.

Se ve que había un neceser con cosas para ella, en las que no se ha detenido porque ha preferido mostrar que el resto de la caja llevaba cosas para Thiago: cuentos y puzles que la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' considera que "le van a encantar". Pero ese no es el único regalo que le ha llegado a su niño y es que recogiendo el paquete se ha detenido a ver un cuento de dinosaurios que le quería comprar y una seguidora se le ha acercado y lo ha pagado ella.

"Me he encontrado con una señora, más mona ella, que se llama María Isabel [...] y me ha dicho que le hacía mucha ilusión regalarme el cuento, así que un besito también para María Isabel, eres muy bonita", ha comentado Anita, que sonría ampliamente y mostraba lo feliz que está con los seguidores tan entregados que tiene, con los que siente muy agradecida: "Sois muy bonitos, os como la cara, os quiero con locura y me curáis el corazón todos, la verdad es que así os tengo que querer".