Anabel Pantoja pide una segunda opinión médica y reaparece con un "brazo robot" tras visitar a los especialistas

Anabel Pantoja actualiza su estado de salud tras visitar a la traumatóloga y cirujana que le operó la pierna tras romperse el peroné. La exconcursante de 'Supervivientes' continúa recuperándose de la aparatosa caída que sufría en 'La Casa IN' y por la que acababa siendo trasladada en ambulancia al hospital.

La sobrina de Isabel Pantoja fue atendida de urgencia y escayolada. Tras ser recogida por David Rodríguez y ser llevada a casa de su madre en Sevilla, la influencer quiso una segunda opinión para comprobar que verdaderamente no había nada roto. En esta nueva visita al hospital, le quitaron el yeso y le colocaron lo que ella misma denominaba "un brazo robot".

Ahora ha visitado a un nuevo especialista. En concreto a la cirujana que le operó el peroné tras rompérselo mientras hacía surf con su exmarido, Omar Sánchez, quien hace solo unos días no dudaba en mandarle un mensaje públicamente para recordarle que ha "vivido cosas peores y salido adelante como una guerrera".

"Cuando estaba cogiendo una ola, al llegar a la parte que tiene poca profundidad, me he puesto de pie en la tabla, me he caído y al caer he apoyado el tobillo al revés,. Me desmayé de dolor. Me han tenido que coger entre cuatro tíos y no podían conmigo”, contaba en aquel entonces.

La también exconcursante de 'GH VIP' tuvo que ser operada quirúrgicamente. Le colocaron tornillos y una placa. Tras la cirugía, estuvo un más de 6 semanas inmovilizada. Después llegó una larga y dolorosa rehabilitación.

La cirujana responsable de su operación - la cual tuvo lugar en una clínica al sur de Gran Canaria -, fue la doctora Carmen Mató, la misma a la que acaba de visitar.

"Acabo de salir de la consulta de la doctora Carmen Mató, mi traumatóloga, la que me operó el peroné. Ahora me tiene que curar mi codo", ha dicho con una medio sonrisa, consciente de que si su médico pudo arreglar su hueso tras su accidente haciendo surf, también logrará que se recupere de su lesión en el brazo derecho.

Tras visitar a varios profesionales, Anabel Pantoja por fin se siente en las mejores manos. Algo que no ha dudado en celebrar con sus seguidores, a los que confiesa que su cirujana y traumatóloga le ha dado "buenas noticias" tras esta visita a su consulta. "Al menos voy viendo la luz", ha dicho con gran alivio a través de sus stories.