Ana Carrillo 05 AGO 2025 - 09:30h.

El marido de Isa Pantoja y exconcursante de 'Supervivientes' ha explicado cómo lleva la preparación de la oposición

Asraf Beno desvela los planes para celebrar el primer mes de su hijo Cairo: "Ha sido difícil, pero estamos contentos"

Tras unas semanas ausente de redes por su recién estrenada paternidad, Asraf Beno le ha ofrecido a sus seguidores de Instagram hacer una ronda de preguntas donde ha aclarado que tanto Isa Pantoja como él quieren tener "al menos" otro hijo, que sería el segundo de la pareja tras la llegada de Cairo y el tercero para la hija de Isabel Pantoja, que tuvo a Albertito con Alberto Isla hace ya once años.

Pero el exconcursante de 'Supervivientes' ha puntualizado que se lanzarán a por ese tercer bebé para ampliar la familia si todo va bien en el terreno laboral: "Veremos a ver, porque nosotros tenemos muchas ganas pero no depende del todo de nosotros". La prima de Anabel Pantoja, tan solo unas horas antes, también confesaba que le gustaría tener otro hijo y que ya tiene pensados los nombres en caso de que sea niña: Rania, Sofía, Flavia, Claudia o Génesis.

Sobre este terreno laboral que es uno de los condicionantes para que se lancen a traer al mundo otro bebé se ha pronunciado en esa misma ronda de preguntas el exconcursante de 'GH VIP' y 'GH DÚO', revelando que él está luchando por ser Policía Nacional, oposición que lleva un año preparando: "Lo estoy haciendo online y es verdad que este primer año me lo estoy tomando con un poco de tranquilidad para conocer conceptos y para que no se me haga muy difícil".

Su intención es "empezar a tope" en septiembre - cuando su bebé ya tenga tres meses y haya pasado la época estival - y aumentar el ritmo de estudio así como la intensidad para poder lograr su objetivo actual en el terreno laboral, que es obtener una plaza como funcionario en el cuerpo de Policía. "A ver qué tal sale, esto no es fácil, no es una cosa que sea de un día para otro, es un proceso y para mí, que no tengo mucho hábito de estudio, me cuesta, pero lo conseguiré", ha sentenciado el hermano de Monsif y Anuar Beno, que se mantiene optimista y que considera que un día verá su esfuerzo recompensado.