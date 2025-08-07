Carlos Otero 07 AGO 2025 - 19:12h.

La madre de Jesús Calleja tiene 93 años y es una gran amante del arte: pinta, escribe, recita y diseña

Así es María, madre de Jesús Calleja: tiene 82 años, está en contra de su aventura espacial y lo peta en redes

Reza el dicho que “de casta le viene al galgo” y debe ser verdad. Si Jesús Calleja, presentador de ‘Volando voy, volando vengo’, ha llegado al corazón de los espectadores con su cercanía y cordialidad es porque es un digno hijo de su madre. La progenitora del aventurero, María Calleja, es todo dulzura y simpatía.

Una creadora de contenido ‘senior’

A sus 83 años, María es un torrente de vitalidad. No es una desconocida para los seguidores de su hijo. De hecho, ella es toda una auténtica influencer y su cuenta de Instagram supera los 21.000 seguidores. ¿Cómo ha llegado a convertirse en una prescriptora a su avanzada edad? Pues la respuesta es tan sencilla como su contenido: ofreciendo naturalidad y costumbrismo.

En el feed de su cuenta abundan recuerdos en compañía de su marido y sus hijos, fotografías de flores y su punto fuerte: la lectura de poemas. Precisamente, María Calleja también es escritora e incluso tiene un libro publicado. Se llama 'Poemas entre flores y espinas', y a través de sus versos podemos adentrarnos en su personal visión de la naturaleza y el campo. "Siempre ha tenido un punto de transgresora, y sin duda imaginativa y audaz de pensamiento", ha dicho Jesús con respecto a su progenitora.

Casada y feliz tras una vida con su marido

María sigue enamorada como el primer día del padre de Jesús Calleja, Julián, que ya suma 93 primaveras. El explorador les dedicó el año pasado un post en redes sociales con motivo del Día de los Enamorados: “Recién llegado de rodar en EEUU voy a ver a mis padres y estaban de la ‘manina”, escribía Jesús Calleja. “Al verme la soltaron, jajajaja”, añadía, antes de explicar que “estaban celebrando el Día de los Enamorados y doy fe que se quieren como el primer día”, reflexionaba el presentador y explorador.

Una mujer elegante y amante de la moda

María y Julián viven en un acogedor y luminoso piso en pleno centro de León, rodeada de arte que ella misma ha creado y de multitud de recuerdos y regalos que sus hijos le han traído de sus viajes por todo el mundo. No faltan las flores que tanto le gustan y le inspiran para sus poemas. Amante de la moda, su accesorio favorito son los sombreros. Desde pequeña se le inculcó que había que protegerse la cabeza del sol, y ahora ella misma diseña sus sombreros de colores a juego con sus outfits. María compra los sombreros y pega en ellos distintas flores de plástico para crear magníficos diseños.

Su hijo Julián, siempre en el recuerdo

Jesús Calleja es el menor de los tres hermanos y uno de ellos, Julián, falleció en el año 2000 de un terrible cáncer. Tenía 36 años y era padre de dos hijos y María aún se emociona cuando lo recuerda." "Cada día parece que fue el mismo día y no se pasa nunca". "Haces que la vida sea fácil para no estar todo el día llorando, y no hablar mucho de ello porque nunca se va", relata con amargura. La madre del aventurero no disfrutó nada con la aventura espacial de su Jesús. Tras haber perdido a su hijo Julián por un terrible cáncer el hecho de que su vástago más mediático pusiese su existencia en riesgo al entrar en órbita le que quitaba el sueño.