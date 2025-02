Los hermanos de Jesús Calleja: Kike, su mayor apoyo y Julián, que murió de cáncer

Para Jesús Calleja no hay límites ni retos que no pueda cumplir. El aventurero ha cumplido ahora con el sueño de toda su vida. Lo que comenzó como su gran deseo de coronar el Everest y que en su día ya logró ahora se ha traducido al viaje más impactante de todos: alcanzar el espacio en la nave New Shepard de Blue Origin es más de lo que podría imaginar el conocido presentador de 'Planeta Calleja'. Una proeza por la que pasará a la historia al ser el primer español, no astronauta que lleva a cabo este vuelo y experiencia. Tras acaparar la atención de todo el mundo, el comunicador solo podía pensar en los suyos indicaba de lo más emocionado. No solo sus padres o su hijo Ganesh han tenido un peso muy importante en este paso gigante que ha sido, sino también sus dos hermanos, dos de sus pilares fundamentales: su hermano Kike, compañero de aventuras y su hermano Julián falleció en 2005 de cáncer.