Así es Miriam, la novia de Arkano y su gran apoyo en su lucha contra las adicciones

Carlos Otero 08 AGO 2025 - 10:00h.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha tenido una recaída tras intentar dejar de golpe todas sus adicciones

Arkano, recordado por todos nosotros por su papel en la edición de ‘Supervivientes’ se encuentra en proceso de desintoxicación. El freestyler quiere demostrar que su arte no necesita aditivos y lleva varias meses sin probar ni el alcohol ni las drogas y ha comentado que su principal apoyo está siendo su novia. Te la presentamos.

Se llama Miriam y es ocho años menor que él

La nueva chica de Arkano se llama Miriam Martínez y tiene 23 años. Como el artista es originaria de la Comunidad Valenciana. Precisamente es una gran apasionada de sus costumbres y raíces y, según podemos ver en sus redes sociales, adora vestirse de fallera cuando llegan las festiviades de su tierra. “Lo hago desde que tenía 4 añitos”, cuenta la joven enchida de orgullo.

Muy estilosa y apasionada de la moda el feed de Instagram de la valenciana está plagada, además de fotos con su chico, de varias imágenes al más puro estilo influencer. Sofisticada y elegante, gran parte de sus publicaciones en redes sociales se basan en imágenes en las que luce con donaire sus looks casuales pero cargados de gusto.

Una historia consolidada con un viaje a Perú

No sabemos cuando empezó su historia de amor con el artista pero sí podemos establecer cuando fue su primera imagen conjunta en el universo digital: cuando el cantante, de 31 años, y la joven subieron a sus respectivas redes sociales un divertido reel preparando una tortilla de patatas. Desde entonces ambos han derrochado complicidad e incluso protagonizaron una romántica escapada a tierras peruanas.

La caída a los infiernos de las adicciones de Arkano coincidió con su anterior ruptura sentimental. El artista sufrió mucho tras dejarlo con su anterior pareja, Alazne, con la que estaba cuando participó en el reality de aventuras y que presentamos en esta misma página.

Hace unos días, y a pesar del gran apoyo que tiene en casa, el artista confesaba haber tenido otra recaída tras haber intentado dejar también su adición a la nicotina.

Un problema perpetuado en el tiempo

Se trata, sin embargo, de un problema que Arkano arrastra desde tiempo atrás: "No tengo un punto fijo marcado, es algo que ha sido progresivo" responde cuando le preguntan sobre el momento en el que comenzó a relacionarse con estas sustancias. Consciente de su problema, no tiene pudor en compartirlo: "Llevo yendo a terapia especializada en adicciones como cinco años".

Desde que tomó la decisión de dejar las drogas y el alcohol, el rapero ha pasado por momentos de motivación, por momentos de mucho agobio, de bajón, de ansiedad... "Me siento en coherencia con lo que yo soy, y estar viviendo la vida así, a pelo, sin necesitar una anestesia, la verdad es que me está sirviendo", asegura con valentía. A través de sus redes sociales va compartiendo con su legión de seguidores su proceso de abstinencia.

Para el artista alicantino este reto no está siendo fácil. De hecho, reconoce haber sentido necesidad de beber en más de una ocasión. "Me noto agitado y se me pasan muchos pensamientos por la cabeza. La gestión emocional está siendo complicada y os confieso que me dan ganas de beber". Aun así, por ahora ha conseguido evitar la tentación y mantenerse firme en su objetivo.

Sus seguidores no dudan en aplaudirle y en mandarle mensajes de ánimo para que no desista en esta saludable meta que se ha propuesto. "¡Grande! Yo ya llevo 7 meses y es la mejor decisión que he tomado" o "Valiente, lo vas a conseguir", son solo dos de los múltiples comentarios que recibe desde que decidiera hacer público su propósito.