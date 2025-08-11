TardeAR Madrid, 11 AGO 2025 - 19:59h.

Así reacciona David, el presunto hijo de Camilo Sesto, a las últimas declaraciones de Lourdes Ornellas

Tras superar un cáncer, el presunto hijo de Camilo Sesto continuará su batalla legal contra Camilín para que se demuestre su 'verdad'. David Guerra quiere ir a por todas y no va a parar hasta que la ciencia compruebe que es hijo del cantante de fama internacional. Así lo ha hecho saber en una entrevista exclusiva con 'Tardear'.

"El tema de la demanda de paternidad me he informado con el abogado y está bastante claro de cómo hacerlo. La demanda la pondré cuando crea oportuno o vea conveniente. Nadie me va a poner 'una pistola en la cabeza'. No deja de implicar a mi madre, al que ha sido mi padre, el que para mí es mi padre...", comparte como podemos ver en el vídeo que acompaña a esta noticia.

David habla sobre cómo fue concebido

David Guerra, que adquirió popularidad tras su aparición en el programa 'First Dates', afirma que es hijo de Camilo Sesto y de Loli, una mujer con la que según él habría tenido una relación de más de un año. "Se conocen en el 84, mediante unos amigos de mi madre. La sorpresa es que viene la amiga de mi madre y le dice que si le da su teléfono a Camilo. Ellos tienen una relación y de vez en cuándo pueden verse. De esa relación vengo yo al mundo. Se vieron en varios sitios. Tuvieron encuentros, se vieron y estuvieron 1 año y medio o 2 años", relata.

El presunto hijo del intérprete de éxitos como 'Vivir así es morir de amor' lanza además dardos contra Lourdes Ornellas, madre de Camilín. La mexicana aseguró que las fotos de David Guerra están "trucadas" para "parecerse" a Camilo Sesto. "Me enerva porque digo, ¿Qué sabrá la señora esta que no me conoce de nada? A mí me preguntan y viví una niñez estupenda y perfecta, como cualquier niño. Y me entero de eso y queda en la intimidad de la familia. Mi sorpresa es cuando en el 2020 me encuentro que ha salido la noticia", asegura.