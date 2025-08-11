Ana Carrillo 11 AGO 2025 - 19:55h.

La colaboradora de 'TardeAR' se ha pronunciado sobre la posible boda de su exmarido, José María Almoguera, con María Sánchez 'La Jerezana'

Paola Olmedo aclara su edad tras relatar sus dificultades para quedarse embarazada

Compartir







Paola Olmedo ha contado en varias entrevistas que decidió romper su relación con José María Almoguera porque ya no era feliz en su relación pese a que lo seguía amando, aunque siempre tratarán de tener una buena relación porque tienen un hijo en común de dos años llamado Marc. Un año y medio después de su separación, todavía no están divorciados legalmente, pero el hijo de Carmen Borrego ya se ha pronunciado acerca de la posibilidad de casarse con su novia actual, María Sánchez 'La Jerezana'.

El exconcursante de 'GH DÚO' había expresado en la casa de Guadalix de la Sierra a comienzos de este año, cuando ya había iniciado un romance con su compañera de edición, que no tenía intención de volver a casarse de nuevo y que estaba muy convencido de su decisión. Este verano, la presentadora de 'TardeAR', Verónica Dulanto, le ha preguntado si ha cambiado de idea y si se plantea pasar por el altar porque se muestra muy enamorado de su pareja.

Fue entonces cuando el primo de Alejandra Rubio dejó abierta la puerta a una posible boda, aunque matizó que por el momento no se va a dar porque todavía no está divorciado de la madre de su hijo. Al dar esta información, los reporteros fueron a preguntarle a Paola Olmedo por su divorcio y ella aseguró que prefería llevar el tema "en la intimidad" y que era "cuestión de poco tiempo" que se oficializase legalmente el fin de su matrimonio.

PUEDE INTERESARTE Paola Olmedo cuenta cómo conoció a su exmarido, José María Almoguera

Días después de esas declaraciones, una reportera de 'Europa Press' le ha preguntado qué opinión le merece la idea de que su ex se case con María 'La Jerezana'. La empresaria, que ya dijo que tenía una relación cordial con la andaluza cuando coincidían en 'TardeAR' y que veía con buenos ojos que pasase tiempo con su hijo, ahora ha expresado que se "alegraría mucho" si esa boda llega a producirse: "Me parece muy bien; a mí no tendría que gustarme ni disgustarme pero lo cierto es que me parece bien, no me disgusta".

Canal de Whatsapp de Telecinco

Por último, Paola Olmedo ha revelado que está centrada en su trabajo y que se va a dar "un espacio y un tiempo" para conocer a un nuevo amor después de haber dejado a Sergio, un chico con el que pasó unos meses a comienzos de este año: "Para que el que llegue a mi vida se quede conmigo y no estar rulando como se dice, pero por el momento no y estoy bien".