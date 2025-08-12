Lorena Romera 12 AGO 2025 - 14:10h.

El ganador de 'Supervivientes' está desgarrado al ver Cádiz, su tierra, arder por el incendio

Incendio en Tarifa: comienza el regreso de parte de los desalojados por el fuego

Compartir







Alejandro Nieto está desolado por el incendio que está asolando Cádiz. El ganador de ‘Supervivientes’ y exconcursante de ‘GH VIP’ está desgarrado al ver como su “tierra arde” tras el fuego declarado en el Sierra de la Plata, en Tarifa. Unas llamas que también están afectando a Zahara de los Atunes, de donde es el modelo, pareja de Tania Medina, que se ha desahogado en Instagram al ver el horror.

PUEDE INTERESARTE Alejandro Nieto se despide de su amigo Borja Guerrero, hallado muerto tras su desaparición

La ola de calor, las rachas de viento y la sequedad están provocando otro grave incendio este verano. Esta vez, declarado en Cádiz, de donde es natural el que fuera Míster, que no puede evitar romperse al ver su tierra natal ser asolada por las llamas. Paz Padilla y su hija, Anna Ferrer, también han sido afectadas por este mismo incendio.

Ellas se encontraban en una de las zonas cero, en Zahara de los Atunes. En ese momento, se veían obligadas a tomar una decisión de emergencia ante la alarmante situación: no abrir su tienda de ropa ni el chiringuito de playa. “Se está propagando muy rápido, están desalojando”, decían madre e hija a través de sus redes.

PUEDE INTERESARTE El mensaje de Alejandro Nieto tras la muerte por ahogamiento de su amigo, Borja Guerrero

Canal de Whatsapp de Telecinco

Una vía que también ha utilizado el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ junto a Tania Medina, que está con el corazón roto al ver arder Cádiz. “Me entristece muchísimo. Los que me conocen de verdad saben que amo el campo, la sierra y la naturaleza. Mi tierra está ardiendo”, se lamenta desconsolado el ganador de ‘Supervivientes’ y participante de la primera edición de ‘Supervivientes All Stars’.

"Mi tierra está ardiendo"

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

“Espero que se solucione pronto, y a mis amigos bomberos, que tengáis mucho cuidado. Sois unos héroes”, ha escrito Alejandro Nieto, que ha compartido imágenes del incendio a través de su perfil de Instagram, donde se ve cómo las llamas devoran a su paso el paraje de Sierra de la Plata, el Tarifa.