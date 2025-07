Lorena Romera 15 JUL 2025 - 10:22h.

El ganador de 'Supervivientes' escribe una desgarradora carta de despedida a su 'hermano', Borja Guerrero

El último adiós de Alejandro Nieto y Hugo Paz a su amigo, hallado muerto tras doce días desaparecido

Alejandro Nieto se ha roto al despedirse de su amigo Borja Guerrero, que ha sido hallado muerto tras doce días desaparecido. El ganador de 'Supervivientes' está destrozado por la trágica muerte de quien a él consideraba su 'hermano' al que ahora ha dedicado un desgarrador último adiós a través de su perfil de Instagram.

Después de velar al cantaor en el tanatorio de El Puerto de Santamaría, en Cádiz, el que fuera también participante de 'La isla de las tentaciones' está siendo ahora más consciente que nunca de la terrible pérdida de su íntimo amigo. Borja Guerrero y José Antonio M.A desaparecían el pasado 29 de junio en Cádiz tras el naufragio de su embarcación.

Tras dos días a la deriva, José Antonio fue encontrado con vida en estado de hipotermia por un buque mercante. Sin embargo, el amigo del que fuera Míster era hallado sin vida. El encargado de trasladar la noticia era Hugo Paz, extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', también muy amigo del fallecido.

Al novio de Tania Medina la noticia le pillaba en plenas vacaciones en Ibiza. Ahora, después de despedir los restos mortales de su "hermano", el ganador de 'Supervivientes 2022' y finalista de la primera edición de 'Supervivientes All Stars' se ha roto al despedirse públicamente del cantaor.

"Hermano mío, hoy te dimos un último adiós que solo los artistas como tú se merecen... Te echaré muchísimo de menos", comienza escribiendo a través de su perfil de Instagram el que fuera también concursante de 'GH VIP' en esta carta de despedida en la que se dirige directamente a él.

"Estoy seguro de que volveré a verte"

"Picha, no veas la que has liado. Todo el mundo te quería por cómo eres. Único en tu especie. Siempre te recordaré, hasta el día que me muera, ya que nacimos el mismo día. Cada vez que yo celebre mi cumpleaños, me acordaré de ti y te felicitaré allá donde estés. Te quiero, y siempre te querré, gordo mío", escribe.

Una desgarradora despedida en la que el andaluz rescata una foto de una de las últimas veces que estuvieron juntos, en la Feria de Jerez de este mismo año. "Estoy seguro de que volveré a verte", se promete Alejandro Nieto en este último adiós a su "hermano", Borja Guerrero, hallado sin vida tras doce días desaparecido.