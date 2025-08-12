Anna Ferrer y Paz Padilla, afectadas por el incendio de Tarifa, explican su situación

Rocío Molina 12 AGO 2025 - 11:18h.

La influencer y su madre están muy preocupadas por la cercanía del fuego a su casa y a sus dos negocios

Anna Ferrer y Paz Padilla han visto cómo el incendio de Tarifa, que sigue activo, ha cambiado sus planes y les ha obligado a tomar drásticas decisiones. El fuego, declarado en el paraje Sierra de la Plata en Tarifa (Cádiz) y que provocaba que más de 2.000 personas fueran evacuadas en urbanizaciones como Atlanterra y Montaña de Los Alemanes, también ha afectado a la influencer y la presentadora.

La ola de calor, el viento y la sequedad del verano está generando la peor de las noticias con el nuevo incendio declarado en la sierra de la Plata. Una zona que conocen muy bien Anna Ferrer y Paz Padilla porque es su sitio de descanso, su lugar para reconectar y cerca de donde tienen dos de sus negocios: la tienda de 'NoNiNá' y el chiringuito 'El Trompeta', en Zahara de los Atunes.

Ante el avance de las llamas y el humo que cada vez era mayor, la humorista y su hija han optado por cerrar ambos negocios y han lanzado una advertencia en redes llamando a la prudencia y precaución por esta alarmante situación: "Están desalojando toda aquella esa zona, ya me dicen que hay algunas casas que ya se han quemado. Lo que está sucediendo es que el pueblo está cortado. No se permite la entrada. No vamos a abrir la tienda de 'NoNiNá' ni El Trompeta porque los camareros vienen de Barbate y no pueden entrar", ha explicado Paz Padilla ante la llegada del fuego.

Lejos de mejorar la situación, Paz Padilla ha compartido una nueva imagen del incendio de madrugada. "El fuego continúa", ha escrito mostrando como las llamas se pueden ver con toda virulencia desde su misma casa.

Este mismo discurso en el que llama a la precaución es el que ha seguido Anna Ferrer a través de sus redes. "Hola chicos, ha empezado hoy un incendio en la playa de los Alemanes, aquí en Zahara, y por el levante se está propagando muy rápido. Hago este story para deciros que espero que estéis todos bien y para informaros de que esta tarde, por precaución, ni vamos a abrir la tienda ni el chiringuito. Cuidaos mucho", ha informado la influencer.

Anna Ferrer ha querido tranquilizar indicando que ni ella ni a su madre las han tenido que desalojar y no están en la zona afectada, aunque sí muy cerca. Alarmada por las consecuencias y porque el viento y las temperaturas tan altas no ayudan a que el fuego se sofoque y siga aún descontrolado.