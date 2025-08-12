Diego Matamoros, afectado por el incendio de Tres Cantos

Lorena Romera 12 AGO 2025 - 12:29h.

El exconcursante de 'Supervivientes' vive en Tres Cantos, próximo a las urbanizaciones desalojadas por el incendio

El hombre que murió en el incendio en Tres Cantos estaba intentando salvar a sus caballos

Diego Matamoros se ha visto afectado por el incendio de Tres Cantos, que a esta hora continúa activo aunque ya está perimetrado. Un fuego que rápidamente teñía el cielo de un rojo apocalíptico. Las llamas no cesaban y cientos de familias terminaron siendo evacuadas. Concretamente, de Soto de Viñuelas y Fuente del Fresno. Zona en la que reside el hermano de Laura Matamoros, que ha explicado cómo se encuentra.

El exconcursante de ‘Supervivientes’ ha sido tan solo uno más de los tricantinos que veían cómo, en cuestión de minutos, el fuego se volvía incontrolable. Las fuertes rachas de viento provocaban que los trabajos de extinción se complicasen.

Un incendio que ha provocado el fallecimiento de un hombre que era trasladado al Hospital de La Paz con quemaduras en el 98% de su cuerpo, daños en restaurantes, una protectora animal, un centro hípico y un colegio bilingüe. Además, el fuego arrasó zonas de pasto y agrícolas, afectando a numerosos animales.

El que fuera marido de Estela Grande y expareja de Marta Riumbau -su última relación mediática- ha vivido todo esto de cerca. Una situación límite sobre la que se ha desahogado a través de su perfil oficial de Instagram. Diego Matamoros es vecino de Tres Cantos y reside muy próximo a las zonas desalojadas, tal y como se intuye en lo que ha publicado a en sus redes.

“Tercer incendio grave que hay en mi zona”, se lamenta el sobrino de Mar Flores, recordando los últimos incendios que han sufrido los tricantinos. Y es que hace justamente un año, Tres Cantos sufría otro incendio en el mismo lugar. “Ver animales morir y tener a la gente con tanto miedo de perder sus casas, me mata”, expresa el que fuera colaborador de diversos programas de Telecinco, que ahora está alejado del mundo de la televisión.

Además, Diego Matamoros cree que se trata de un incendio provocado. De ahí que considere que “se debería” hacer algún tipo de “registro con los pirómanos y que todo el mundo sepa a quién tiene de vecino”. Con mucha impotencia, y compartiendo un vídeo de la zona de Soto de Viñuelas, una de las urbanizaciones desalojadas y más afectadas por el incendio de Tres Cantos, el hermano de Laura Matamoros señala que esta catástrofe “no ha sido una casualidad”.

Y lo dice viéndose afectado, ya que no es la primera vez. “El último me tocó muy de cerca”, expresa el exconcursante de ‘Supervivientes’.