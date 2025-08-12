Rocío Molina Madrid, 12 AGO 2025 - 13:00h.

La exconcursante de 'GH VIP' ha sacado su anillo de pedida y hecho un reclamo a su marido Antón después de 13 años

El compromiso de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez es la noticia del momento. Pero no por lo que significa este gran paso para la pareja después de nueve años y cinco hijos, sino porque para anunciar su próxima boda, la futura novia ha mostrado el impresionante anillo que el futbolista le ha regalado. Una joya formada por un gran diamante que ha suscitado envidias y quejas como la que le ha hecho Noemí Salazar a su marido Antón nada más verla.

El carísimo anillo del que todo el mundo habla es un diamante de talla oval colocado en el centro, acompañado de otros diamantes más pequeños de talla triángulo a ambos lados y del que algunos expertos ya especulan con que puede costar unos cinco o unos seis millones de euros. Un regalo de lo más generoso para garantizar el 'sí, quiero' que las influencers están valorando. La exconcursante de 'GH VIP' ha sido una de ellas comparando con su anillo de pedida.

Valorando lo mucho que le habrá costado esta joya al futbolista, la que fuera integrante de 'Los Gipsy Kings' ha dejado caer a modo de indirecta a su marido que "¿para cuándo un pedrusco?" y más ahora que está en la semana de su cumpleaños. "¿Con qué me sorprenderá Antón?", ha dicho abiertamente en sus redes generando expectación.

Echando la vista atrás 13 años, que fue cuando ambos se comprometieron, la influencer ha sacado el anillo de pedida que no se quita y que siempre lleva en su dedo gordo. "¿Qué queréis que os diga? Me quedo con mi anillo abollado. Me lo tengo que poner en el dedo gordo. Con este anillo vino Antón a pedirme. Es antiestrés. No me lo puedo quitar y siempre estoy jugando con él. Aunque Antoñito un pedrolo también nos vendría bien", ha insistido Noemí por si su petición se termina cumpliendo.

Y, aunque la queja no ha surtido aún el efecto esperado, la exconcursante de 'GH VIP' ha aprovechado el compromiso de Giorgina y Cristiano Ronaldo para dejar claro que ella "es la más detallista" en la relación y ver si ese reclamo unido a que en dos días es su cumpleaños surte el efecto esperado. Por lo pronto y lo que ha contado a sus seguidores es que su marido le ha preparado un viaje sorpresa del que no conoce el destino. "Me ha dicho que ha adelantado mi regalo de cumpleaños. Se ve que me ha querido sorprender el chiquillo", ha dicho. ¿Habrá en el viaje también anillo?