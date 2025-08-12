Steisy y Pablo Pisa enseñan su brutal cambio físico tras su ruptura: su antes y después

Rocío Molina Madrid, 12 AGO 2025 - 14:52h.

La exconcursante de 'Supervivientes' y el arquitecto han compartido en sus redes sus sorprendentes cambios físicos tras su ruptura

Pablo Pisa presume de la nueva habitación de su hija en la casa a la que se ha mudado tras romper con Steisy

Para Patricia Steisy y Pablo Pisa este está siendo un verano muy diferente desde que pusieran fin a su relación a principios de junio. La exconcursante de 'Supervivientes' y el arquitecto están afrontando sus vidas por separado y estos meses como un reto. Aunque en lo que ambos coinciden es que tras su ruptura sentimental los que fueran anteriormente pareja han experimentado un brutal cambio físico que ahora han enseñado. Su antes y después:

De una forma u otra, la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y Pablo Pisa están orgullosos de la dirección que ha tomado su nueva vida. "He ido poco a poco comiendo sano y estando más activo", ha confesado el arquitecto que acostumbra a compartir sus menús diarios en sus redes sociales para demostrar que su cambio es un hecho.

Del mismo modo está actuando Patricia Steisy. La influencer no solo se ha hecho en esta nueva etapa con un cambio de look radical, sino también con una nueva forma de entender la vida y de cuidarse tanto por dentro como por fuera. La exconcursante de 'Supervivientes' ha confesado que sus aliados para lograr estos impresionantes resultados son su propio esfuerzo personal y ser constante con la dieta y el ejercicio.

"Los milagros no existen, lo que existe es nuestra fuerza de voluntad", ha explicado acerca de esos "trucos mágicos" por los que tanto le preguntan en sus redes cada vez que sube una foto o vídeo nuevo. "Hay que caminar, moverse, comer sano y mantener la constancia", ha contado en sus últimas historias de Instagram.

Inmersos en su dieta saludable, aunque estén de viaje y también sacando tiempo para hacer deporte, Patricia Steisy y Pablo Pisa han comparado ambos su estado actual con fotos de hace meses. "Mi cambio es brutal", ha reconocido la exconcursante de 'Supervivientes' mostrando su abdomen y lo mismo ha hecho su exnovio y padre de Athenea sacando fotos de su viaje a Kenia de hace cinco meses.

Tras haberse centrado en su nuevo "estilo de vida", con las nuevas rutinas de deporte y comidas saludables, Patricia Steisy y Pablo Pisa están más enfocados que nunca en seguir así, aunque han confesado que no es algo que les obsesiona. Los que fueran pareja quieren cuidarse para volver a encontrarse después de haber pasado por mucho sufrimiento.

Con estas instantáneas han demostrado que el trabajo que están haciendo se nota mucho y que están haciendo bien el camino que han elegido para perder peso y volumen. Esto les está haciendo lucir nuevos outfits y mostrarse más seguros en sus redes.