Ana Carrillo 01 JUL 2025 - 19:49h.

La extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' se ha sometido a un cambio de look radical tras su separación

Tras seis años de relación y una hija en común, Patricia Steisy y Pablo Pisa anunciaron que habían roto, dejando totalmente impactados a sus seguidores, que creían que estaban en un buen punto de su historia de amor después de haber superado una fuerte crisis el verano pasado. La extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' se mostró completamente devastada en redes y explicó que iba a centrarse en estar con su hija, recibir el apoyo de su madre y distraer la mente viajando.

En Instagram ha ido compartiendo el proceso de su 'post ruptura' con su comunidad virtual, a la que ahora le ha mostrado que ha decidido hacerse un cambio de look radical. "Lo que hice no tiene vuelta atrás... Chica nueva", anunciaba la influencer, despertando el hype de sus seguidores, que se han quedado muy sorprendidos con su nueva imagen tras mucho tiempo viéndola con la melena negra.

La creadora de contenido ha apostado por reducir la longitud de su cabellera y por pasarse al rubio, color que ya había lucido años atrás y que ha vuelto a adoptar tras su ruptura sentimental con el padre de su hija: "¿Qué os parece? ¿Cómo me queda? Algunos me vais a decir que qué fea y otros que ha vuelto la Steisy de nuevo, pero yo estoy contenta porque me miro y digo 'guau, ¿qué ha pasado aquí?'. Creo que llevaba morena cinco años por lo menos".

En tan solo media hora, su publicación acumula más de 1.000 comentarios en los que le dicen que está muy guapa con este tono de pelo, como el de su amiga Lola Ortiz, que también fue participante de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', que le ha escrito: "Qué guapa, nena. Tú eres guapa de cualquier forma, pero me has recordado a la época de nuestras hazañas". Otra de sus amigas del programa, Ruth Basauri, le ha dicho que está "guapísima" y que tiene "que volver otra vez con ese brillo y esa fuerza".

La influencer ha acertado y es que muchos de sus seguidores consideran que, con este color, "volvió Steisy" y se han alegrado de verla tan contenta tras haber pasado semanas tan duras por la separación con la persona con la que compartía su vida: "Volvió la de siempre, ahora sí", "Espectacular", "Estás guapísima".