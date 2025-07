Rocío Molina Madrid, 11 JUL 2025 - 14:46h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha estallado contra los que insinúan que no debería estar en 'Villa Garbanza' tras su separación de Pablo Pisa

Patricia Steisy no se ha callado y ha contestado rotunda a los que dicen que no se va de la casa que Pablo Pisa pagó. A raíz de su ruptura y de que el arquitecto comunicase que abandonaba 'Villa Garbanza', chalet situado en la Sierra de Madrid, muchos no han entendido este movimiento y así se lo han hecho saber a la de Granada a través de las redes. Algo que a la exconcursante de 'Supervivientes' le ha sentado muy mal y para darles un corte, ha revelado detalles personales que se desconocían sobre esta operación.

Después de seis años juntos y una hija en común, Steisy y Pablo Pisa comunicaban su decisión de romper su relación sentimental. Una noticia que pillaba por sorpresa a todos porque tras pasar por varias crisis, la pareja se mostraba cómplice en su día a día en las redes. De ese proyecto que ahora mismo se ha parado, ambos tienen lo más importante: su hija Athenea, por la que están tratando de llevar todo de la mejor forma posible.

Lo otro que ahora ha sido objeto de polémica y por lo que la influencer ha estallado es 'Villa Garbanza', el ambicioso proyecto que Patricia Steisy y Pablo Pisa emprendieron en 2023: su chalet en la sierra de Madrid, donde ambos vivían y que habían reformado al detalle hasta la comunicación de su ruptura. Tras dar a conocer la noticia de que emprendían caminos separados, era el arquitecto el que anunciaba que se iba y era la extronista de 'MyHyV' la que se quedaba en él con su hija.

Una decisión que sería totalmente personal, pero que ha sido juzgada en redes. A la influencer le han interpelado que no se vaya "de la casa que Pablo Pisa pagó". A lo que ella ha optado por responder contundente y dar una serie de datos para que no se opine deliberadamente.

Pablo Pisa sale en defensa de Steisy: su comunicado

"A la gente se le va la almendra. ¿Qué Pablo pagó la obra? Pero si esta casa yo he pagado más que él. ¿Qué estás hablando tú? Eres de las que se montan sus películas y opinan de lo que no tienes ni idea", ha contestado muy enfadada la exconcursante de 'Supervivientes'.

Y, sin haber querido meterse antes ni comentar nada de su ruptura, Pablo Pisa ha salido en defensa de su ya exnovia y madre de su hija con un comunicado. En él, el arquitecto ha criticado que se esté tratando de buscar todo el rato un malo en la pareja y que no se entienda que su separación ha sido de mutuo acuerdo, que se llevan bien y todo ello es por cariño y el bien de su hija en común.

"Patricia pagó muchísimo más que yo de entrada de esa casa. Nuestro gestor echó números y de ahí que yo pague más hipoteca que ella mes a mes. Porque si queríamos la casa al 50% cada uno, me tocaba a mí pagar más de hipoteca. Dicho esto, a día de hoy Patricia ha pagado más por esa casa y ella se queda ahí, cosa que decidimos ambos sin pelear", es como ha esclarecido el arquitecto la duda de quién pagó más para que paren las críticas y rumores que solo les hacen daño en su situación actual.