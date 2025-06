Alexia Rivas repasa en exclusiva su paso por 'Supervivientes' y cómo la experiencia marcó un antes y un después en su vida personal y familiar, ¡dale play!

Alexia Rivas opina sobre los supervivientes y revela sus favoritos para ganar: "Tengo una especie de amor/odio"

Compartir







Para Alexia Rivas, 'Supervivientes' no fue solo un reality: fue una experiencia transformadora, con momentos de extrema dureza, aprendizajes personales y una catarsis emocional que marcó un antes y un después en su vida.

En una entrevista exclusiva con esta web, la periodista recuerda cómo su primera aventura en el programa, en 2021, la llevó al límite desde el primer minuto. Arrancó su participación en el “Barco Encallado”, una de las localizaciones más exigentes del reality, donde vivió días muy duros, entre vómitos, desnutrición y un profundo desgaste emocional. “Yo no daba para más, entre que soy muy delgada y no estaba en mi mejor momento”, confiesa. A pesar de todo, resistió 35 días en Honduras, y aunque fue la tercera expulsada definitiva, se marchó con la cabeza alta y una espina clavada: no haber podido saltar desde el helicóptero.

Aquel gesto simbólico —el salto que todos los concursantes hacen al llegar a la isla— se convirtió en su objetivo pendiente. Dos años después, tuvo la oportunidad de regresar como “fantasma del pasado”, en una edición donde compartió experiencia con Ana María Aldón. Esta vez sí lo logró: voló desde el helicóptero entre lágrimas, dedicando el momento a sus seres queridos y a su Ponferrada natal. “Por fin he podido vivir el momento que tanto soñé. Ha sido emocionante”, confesó. A pesar de la dureza, tiene claro que Supervivientes ocupa un lugar especial en su vida: “Es mi reality favorito”. También nos confesó si participaría en más realities. DALE PLAY

"Mi padre me dejó de hablar porque...": Alexia Rivas habla de sus relaciones personales antes y después de 'Supervivientes'

Lo que muchos no sabían es que aceptar ir al reality le supuso un gran conflicto familiar. “Hubo tanto sufrimiento en mi casa con ese tema…”, revela en esta conversación. La exposición mediática, la polémica previa y el juicio público al que se había visto expuesta un año antes acabaron por tensionar su relación con las personas más cercanas. “Mi padre quería protegerme y me dejó de hablar por acudir al reality, pero era por todo el dolor acumulado”, admite. Un distanciamiento que, con el tiempo, ha podido sanar. Hoy, Alexia asume la fama con otra perspectiva. Sabe que su vida está bajo la lupa y que, aunque ya nada la pille por sorpresa, sigue doliendo cuando afecta a los suyos. “A veces me pasan noticias sobre mí y me preguntan, ‘¿es verdad?’. No puedo hacer otra cosa”, concluye. ¡Dale play!