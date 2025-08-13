Anita Williams: "El padre de mi hijo se ha saltado la orden de alejamiento"

Lorena Romera 13 AGO 2025 - 11:01h.

El ex de Anita Williams se encuentra en prisión "por delitos graves" y tiene una orden de alejamiento

La finalista de 'Supervivientes' enseña la cara de su hijo por primera vez

Anita Williams está viviendo uno de sus veranos más complicados. La que fuera finalista de 'Supervivientes' ha contado que el padre de su hijo "se ha saltado la orden de alejamiento" que tiene impuesta sobre ella y sobre Thiago. La que fuera participante de la última edición de 'La isla de las tentaciones' ha tenido que acudir a una vista judicial con su expareja.

La catalana ha disfrutado de unos días en Mallorca junto a Thiago, su hijo de cuatro años. Una escapada de lo más necesaria para ella, que ha pasado por unos días de auténtica tensión. Para la revista 'Diez Minutos', la televisiva ha contado la situación límite que ha vivido con su expareja, que se encuentra en prisión.

"El padre de mi hijo cumple condena hasta 2038 por delitos muy graves. Sobre él pesa una orden para que no tenga contacto conmigo ni con el pequeño. No solo incumplió la orden, sino que se puso en contacto conmigo y con el niño desde prisión", ha explicado para el citado medio. Tras lo ocurrido, se ha celebrado una vista a la que él ha participado "por vídeo" desde la cárcel.

"Cumple condena hasta 2038 por delitos muy graves"

En la misma, "se demostró que él había incumplido la orden de la alejamiento", que le impide tener "contacto de ningún tipo", por lo que se le ha ampliado la pena en ocho meses y en otros dos años sin poder establecer el contacto con Anita Williams o con su hijo. Asimismo, la que fuera participante de 'Supervivientes 2025' recalca que podría "solicitar una indemnización por vía civil", pero que "no quiere su dinero". Llegados a este punto, la joven solo busca "tranquilidad".

La ruptura de Anita Williams y el padre de su hijo

Y es que la expareja de Montoya ya ha pasado por mucho, ahora tan solo quiere cerrar el capítulo y seguir viviendo su vida. "Rompí la relación estando embarazada. No voy a dar detalles de cómo pasé el embarazo... Aún arrastro secuelas de esa etapa. Fue muy dura. El padre incumplía horarios de visita. Tenía horarios nada adecuados para un niño", recuerda.

A pesar de todo, Anita Williams nunca puso impedimento para que pudiese ver a Thiago. "Es un juez el que ha dictado sentencia por la que no puede tener contacto. Por algo será...", expresa la que fuera participante de la última edición de 'La isla de las tentaciones' y finalista de 'Supervivientes 2025', que ahora mismo está centrada principalmente en su hijo, que es un niño "muy especial".