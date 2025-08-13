Carla Flila anuncia un cambio en su vida tras su posible ruptura con Nagore Robles

Rocío Molina Madrid, 13 AGO 2025 - 11:25h.

La influencer ha anunciado un cambio muy esperado: "Cada nuevo comienzo viene del final de otro comienzo"

Nuevos datos sobre Nagore Robles y Carla Flila: "La ruptura es un hecho"

Carla Flila ha anunciado un importante cambio en su vida. Después de salir a la luz una información que indicaba que ella y Nagore Robles podrían haber roto, la influencer ha optado por buscar refugio en los suyos y anunciar ahora un giro que va a dar y que le llena de ilusión. Una información que ha compartido con sus seguidores a través de sus redes, donde ha dado detalles de cómo se siente en esta nueva etapa.

Tras salir a la luz la noticia de su presunta ruptura después de casi tres años de noviazgo y de desaparecer de redes, Carla Flila ha vuelto con más fuerza que nunca. El recargar y reconectar con los suyos le ha servido para afrontar una intervención que llevaba un tiempo postergando y ahora también para hablar alto y claro del cambio que ha decidido dar.

La tiktoker ha reconocido que este año ha sido frenético y que ha tenido que hacerse a marchas forzadas a muchas novedades en poco tiempo. "Llegaron todos de golpe, como si la vida hubiera decidido mover todas las piezas a la vez", ha confesado de cómo se sintió, aunque ahora ve todo esto con otros ojos. En el momento vital que se encuentra, Carla Flila siente este nuevo aire como una ocasión para seguir reinventándose.

"Una oportunidad para aprender, crecer y descubrir nuevas partes de mí que me harán más fuerte. El cambio tiene esa doble cara: puede asustarte o puede impulsarte. Yo elijo que me impulse. Confío en que lo que viene es justo lo que necesito para seguir construyendo mi camino. Cada nuevo comienzo viene del final de otro comienzo", ha expresado, aludiendo en su última frase el fin de una etapa que coincide con la supuesta crisis y posible fin de su relación con Nagore Robles.

Sus historias de Instagram no han quedado solo en esta intensa reflexión sobre el cambio. Carla Flila ha dado las primeras pistas del nuevo proyecto de vida que le espera y que le ilusiona tanto. La tiktoker ha contado que en unos días su hermana pequeña Carlota se irá a vivir con ella a Madrid y ya ha comenzado a comprarle ropa para cuando esta llegue.

"No me creo que voy a pasar de verla una vez al mes...A tenerla conmigo cada día", ha dicho ilusionada de la próxima llegada de la joven gimnasta que ha participado ya en competiciones internacionales y que llega ahora a Madrid para seguir afianzando su carrera.