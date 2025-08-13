Equipo mtmad 13 AGO 2025 - 15:17h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' explica por qué no compra grandes lujos ni hace viajes caros

Fani Carbajo confiesa su gran miedo a llevar a su hija Victoria a una guardería

Fani Carbajo regresa a su canal para poner todas las cartas sobre la mesa y responder a las críticas que ha estado recibiendo. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela el verdadero motivo por el que no gasta su dinero en lujos ante los comentarios negativos que ha recibido sobre cómo gestiona la maternidad. En este nuevo vídeo de ‘A pesar de todo’, la influencer saca a la luz los comentarios que ha recibido y no se deja nada en el tintero. ¡No te lo pierdas en Mediaset Infinity!

La exconcursante de ‘Supervivientes’ siempre se muestra totalmente transparente con sus seguidores, sin tapujos, incluso cuando se trata de temas de dinero. Hace unos meses se sinceraba en ‘Inside Oriana’ sobre sus momentos económicos más difíciles e incluso confesaba que tuvo que pedirle dinero a Oriana Marzoli . La influencer, que ahora recibe comentarios sobre tener “la vida solucionada”, no ha podido evitar responder con dureza. “Soy una currante desde los 14 años”, declara Fani.

La creadora de contenido se adentra a desvelar en qué gasta su dinero y por qué prescinde de lujos en su vida. “No compro de marca, no suelo viajar”, confirma tajante la madrileña. Explica cómo ha trabajado para llegar hasta alcanzar el nivel de vida que tiene en el presente. Cansada de las críticas sobre su vida privada, Fani pone los puntos sobre las íes y aclara todo sobre su economía personal y a qué la dirige. ¡Descúbrelo dando play al vídeo!

Fani Carbajo se sincera sobre cuándo se permite viajar y en qué condiciones

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha aprovechado el nuevo capítulo de ‘A pesar de todo’ para hablar de lo que hace con su dinero y sobre cuándo se permite realizar viajes. “No quiero dejar a mis hijos”, declara tajante. La influencer, que ha explicado en detalle por qué no gasta en lujos, confiesa su opinión sobre viajar por su cuenta teniendo dos hijos. “Si no es por trabajo, no me voy”, añade Fani. ¡No te pierdas sus declaraciones!

Fani Carbajo regresa a su canal de mtmad, en Mediaset Infinity, para salir en defensa propia tras los mensajes negativos que ha recibido por su último vídeo. Harta de critiquen su vida personal y las decisiones que toma, la creadora de contenido contesta a todos los comentarios y aclara todo el revuelo. Además de desvelar por qué no gasta su dinero en lujos, la exconcursante de ‘Supervivientes’ también reflexiona sobre el papel que tiene en su familia y lo que transmite en ese aspecto.