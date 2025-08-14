Alejandra Rubio dejó claro este miércoles que se fía de su tía y de su primo José María Almoguera

Alejandra Rubio responde a Carmen Borrego: “En nuestra familia nadie les ha hecho de menos en ningún momento”

Carmen Borrego y Alejandra Rubio llevan varios días haciendo cruce de declaraciones y contestándose la una a la otra. Este miércoles, la hija de Terelu Campos intentó poner punto y final a esta situación y estuvo de lo más conciliadora. Insistió en que se fía al cien por cien de su familia y que nunca ha dicho lo contrario, aunque en el vídeo emitido por el programa no parecía lo mismo.

Tras esta introducción, fue el momento de Carmen Borrego. “Hay veces que no somos conscientes de las cosas que decimos. Dejamos un flequito suelto y se abre una gran brecha”, opinó. Y añadió: “Si la familia no nos blindamos, no pretendamos que lo hagan los demás”.

La colaboradora cree que el principal problema con las declaraciones que suele hacer su sobrina Alejandra “no es lo que dice, sino cómo lo dice”. “Estoy convencida de que no tiene nada en contra mía ni de mi hijo. Pero muchas veces lo dice de una manera que parece que ha dicho una cosa grandísima y a lo mejor no tiene la menor importancia”, explicó.

Carmen cree que sus hijos siguen teniendo un sentimiento hacia Alejandra como de su prima pequeña a la que han cuidado y que la quieren. Pero que los caminos por los que les ha llevado la vida han provocado que su relación sea menos cercana.

Carmen Borrego se va de vacaciones

Tras hablar de Alejandra e intentar zanjar el asunto, Carmen ha anunciado que se va de vacaciones y ha hecho, entre risas, una petición: “Dejen de sacarme en bañador”. Los colaboradores han señalado que quizá es momento de verla en bikini, después de que las revistas hayan sacado varias imágenes suyas en bañador. Y Carmen ha respondido: “Yo el bikini solo me lo pongo en la piscina de mi casa”.