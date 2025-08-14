Equipo mtmad 14 AGO 2025 - 17:24h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' confiesa la realidad de su relación con su hijo Emilio

Fani Carbajo se sincera sobre los problemas que vive en su segunda maternidad

Fani Carbajo regresa una semana más con ganas de hablar tras los acontecimientos que ha vivido. La influencer llega para aclararlo todo sobre los comentarios negativos hacia su maternidad, sincerándose sobre su relación con su hijo Emilio y sus discusiones con él. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se coloca frente a la cámara para responder a todas las críticas sobre su supuesto “abandono” a su hijo mayor por Victoria, su hija pequeña.

La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ viene para romper su silencio sobre las críticas recibidas tras su último capítulo de ‘A pesar de todo’, disponible en Mediaset Infinity. Fani, que recientemente hablaba de cómo ha sido para Emilio crecer sin un padre , está cansada de escuchar comentarios alejados de la realidad sobre su hijo. Mostrándose totalmente transparente, la influencer confiesa tanto lo bueno como lo malo de la relación que mantienen. “A veces, es una bomba de relojería”, se sincera.

La creadora de contenido se abre en canal y detalla cómo se llevan Emilio y ella. Cansada de que otros hablen por ella sobre su vida como madre de dos hijos, Fani se adentra en toda la verdad, incluso las discusiones con su hijo. “Mi hijo no deja de ser un adolescente”, declara la madrileña. La influencer desvela los motivos de por qué suelen discutir y cómo gestionan sus encontronazos con la intención de cuidar su relación. ¡Descúbrelo a través de su canal, ‘A pesar de todo’, en Mediaset Infinity!

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ no solo ha hablado de los momentos en los que ‘choca’ con su hijo, sino que ha desvelado si emprende castigos sobre él. No es fácil lidiar con un hijo adolescente y la influencer ha confesado cuáles son sus trucos para darle la mejor educación posible. “Nunca lo he castigado, en eso soy demasiado blanda”, se sincera ante la cámara. ¡Entérate de todo dándole play al vídeo!

Fani Carbajo regresa una vez más a su canal para poner todas las cartas sobre la mesa ante las críticas que ha estado recibiendo. La exconcursante de ‘Supervivientes’ sale en defensa propia, y de sus hijos, dispuesta a desmentir lo que comentan en sus redes de forma negativa sobre su maternidad. Además de sincerarse sobre la relación que mantiene con su hijo Emilio, la influencer desvela por qué no gasta su dinero en lujos y presume de los grandes avances de su hija pequeña, Victoria.