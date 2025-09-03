Carlos Otero 03 SEP 2025 - 08:00h.

Empresaria, organizadora de eventos o cantante son algunas de las profesiones de la exparticipante de 'La isla de las tentaciones'

Fani Carbajo desvela con quién se quedará su hija mientras ella esté en ‘Supervivientes All Stars’: “El padre tiene que trabajar”

El casting de la segunda edición de 'Supervivientes: All Stars' cuenta con una leyenda del formato de aventuras y de los realities de Mediaset en general: Fani Carbajo. La conocimos hace más de cinco años en la primera temporada de 'La isla de las tentaciones' y, desde entonces, se ha convertido en un rostro habitual de la pantalla. Pero, fuera de los focos, la madrileña ha demostrado ser mucho más que una estrella televisiva, apostando por diversos proyectos empresariales y profesionales. A continuación, desgranamos uno a uno sus negocios y facetas.

Empresaria hostelera con varios negocios a su cargo

Emprendedora por naturaleza, Estefanía Carbajo supo desde que su fama empezó a generarle beneficios económicos que debía invertirlos con cabeza. El sector del ocio y la restauración fue su primera gran apuesta, y en su trayectoria cuenta con varios proyectos en este ámbito.

El más reciente es un restaurante que está ultimando junto a su pareja, Fran Benito, en Leganés, un municipio en la periferia de Madrid. Según sus propias palabras, se trata de "la empresa con la que siempre había soñado". A través de su canal de mtmad y sus redes sociales, la televisiva ha compartido con su comunidad de seguidores los avances de las obras, mostrando detalles del interior y la reforma. "No va a ser un restaurante más", promete Fani, dejando entrever que será un espacio único, aunque aún no ha revelado su nombre.

Hace tres años, Carbajo abrió junto a su exmarido, Christofer Guzmán, otro local en el mismo municipio: New Tentación. Este espacio se presentó como un lugar para eventos y diversión, pero la aventura empresarial no prosperó debido a problemas con socios. En su canal de mtmad, A pesar de todo, Fani explicó los motivos que llevaron al cierre del local, incluyendo conflictos económicos y decepciones con sus colaboradores.

Organizadora de eventos

Fani también se ha adentrado en el mundo de la organización de eventos, una faceta que ha mostrado con detalle en su canal de mtmad para acallar las voces que la tachaban de vaga o vividora. Según desveló, este trabajo requiere gran responsabilidad y perspicacia: "Tengo que estar pendiente de todo", admite.

El control presupuestario es uno de sus principios fundamentales, y Fani lo gestiona con mano firme. Para maximizar beneficios y generar sinergias, coordina varios eventos de manera simultánea. Un ejemplo claro fue cuando aprovechó uno de sus actos para celebrar su propio cumpleaños, demostrando su capacidad para optimizar recursos y oportunidades.

Su carrera musical

La popularidad mediática abrió a Fani las puertas del mundo discográfico, donde ha explorado su lado más creativo y personal. Hasta la fecha, ha lanzado varios temas que combinan estilos como la bachata, el mambo, el reggaetón y toques de flamenco, un guiño a la tradición musical de su familia paterna, vinculada a 'Los Chichos'. "Yo voy a por el Grammy, he nacido para dar el cante y hacerme notar", bromeaba en una entrevista reciente.

Entre sus singles destacan Te tengo ganas (2023), una colaboración con Katty MK, y Veo Veo, su debut como solista. Aunque no ha anunciado planes para participar en eventos como el Benidorm Fest ni competir por representar a España en Eurovisión, sus canciones están disponibles en su canal oficial de YouTube y sigue promocionándolas en redes sociales.

Personalidad digital

Fani Carbajo también explota su relevancia mediática reinventándose como influencer de redes sociales. A través de su cuenta de Instagram promociona diferentes marcas que la visten con sus looks o promociona productos y servicios que van desde las clínicas de estética donde cuida su rostro y figura a gigantes de moda asiáticos o marcas de ropa infantil: no se le resiste ningún ámbito.

Su pasado como comercial de alarmas

Antes de saltar a la fama en 2020, Fani Carbajo atravesó momentos económicos complicados, especialmente como madre soltera criando a su hijo Emilio. Durante esa etapa, desempeñó varios trabajos para salir adelante, entre ellos el de comercial de alarmas. Según explicó en Telecinco, este empleo consistía en vender sistemas de seguridad y estaba bien remunerado, lo que le proporcionó cierta estabilidad en una época difícil. Su exmarido, Christofer Guzmán, respaldó esta versión, confirmando que ambos trabajaron en esa empresa. Fani dejó el puesto para participar en 'LIDLT', una decisión que marcó su entrada al mundo televisivo.