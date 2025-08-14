Alberto Samperio 14 AGO 2025 - 19:07h.

Juan Faro ha entrado en directo en el programa y ha confirmado el motivo por el que no sigue a Sofía Suescun en redes

Juan Faro estalla en redes tras verse involucrado en un triángulo amoroso con Sofía Suescun y Kiko Jiménez: "No he filtrado nada, ni busco tele"

Compartir







El presunto triángulo amoroso que están protagonizando Kiko Jiménez, Sofía Suescun y Juan Faro está dando mucho de sí. Desde que se supo que en la revista 'Lecturas' que Sofía Suescun le habría sido infiel a su chico con Juan Faro la prensa no ha parado de preguntar al influencer.

Una de las últimas informaciones que ha podido saber 'TardeAR' es el motivo por el que Sofía Suescun y Juan Faro no se siguen en Instagram. El periodista que se encuentra a las afueras de la casa del influencer ha podido hablar con él nuevamente.

Juan Faro ha señalado que tiene bloqueada a la ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes': "No es que no la siga, es que nos tenemos bloqueados". Ahora todo son conjeturas, ya que el bloqueo de ambos podría haber sido por un motivo trascendental.

Minutos después, Juan Faro ha entrado en directo en el programa para hablar de todo este revuelo mediático: "Os atiendo con respeto y educación... Para mí esto me da igual. No tengo pareja, no tengo nada y esto es algo nuevo para mí. No me creo a nadie y esto es un jaleo". Además, les ha aconsejado a los periodista que le vayan a preguntar a Sofía sobre su posible deslealtad a Kiko: "Eso preguntárselo a ella"

Leticia Requejo nos da más detalles del posible idilio de Juan Faro y Sofía Suescun: "Mantiene una videollamada"

A la periodista del corazón le han llegado dos informaciones nuevas sobre Sofía Suescun. Y es que por lo visto la influencer habría hablado con Juan Faro en una fiesta en Barcelona. "Durante más de una hora mantiene una videollamada", ha explicado Requejo.

Leticia ha señalado que la gente que estaba allí con ella le aconsejaron que no hiciese la videollamada con el influencer en ese momento porque era algo muy comprometido. Por otra parte, Requejo ha explicado que le había llegado otro dato. Por lo visto Sofía Suescun habría tenido "un tonteo con otro influencer", pero que no había pasado nada más.