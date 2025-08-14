Suso Álvarez confirma en 'Vamos a ver' que se casará el próximo año con su novia Marieta

Suso Álvarez y Marieta anunciaron hace unas semanas que se iban a casar, pero desde ese momento no supimos nada más. De hechi, hay quien se estaba preguntando si el enlace iba a ser inminente o, como no habían comentado nada, era a largo plazo, quizá en dos o tres años. Hoy en ‘Vamos a ver’ el novio ha despejado esa y otras incógnitas, dando incluso fecha de cuándo se darán el ‘sí, quiero’.

El exconcursante de ‘Gran Hermano’ reconoce que le da vergüenza hablar de su boda en televisión, pero una vez que se ha arrancado ha dado un montón de detalles completamente nuevos. “El otro día anuncié que me iba a casar y no amplié más información. Por las redes sociales nos están inflando a Marieta y a mí, preguntando si es verdad que nos vamos a casar”, comentó. Por eso, ha querido resolver todas las dudas: “Yo confirmo que me casaré en 2026”. Al ser preguntado por una fecha concreta no ha podido decirlo ya que, al ser agosto mes vacacional, no han podido centrarse todavía a tope en buscar el sitio ideal.

Lo que sí sabe con certeza es quién va a vestirle para el gran día. “Tengo una firma que me va a vestir. Es mi amigo David Sotoca de Albacete”, ha revelado.

Para ayudarles a organizar el evento, la pareja ha contratado una wedding planner y, según ha confirmado Suso, “las cosas van viento en popa”. Pero no siempre fue así. “Yo aluciné cuando me puse a organizar la boda. Es un follón”, ha reconocido.

Suso ha reconocido que él nunca había querido casarse, que no es algo que se hubiera planteado por todo lo que hay que organizar. Pero ahora todo ha cambiado: “Cuando llega la persona correcta a tu vida te hace mucha ilusión, te invade esa ilusión… Ahora tengo yo más ilusión de casarme que ella”.

Lo que sí que ha querido siempre es ser papá: “Quiero ser padre lo antes posible con ella porque es el amor de mi vida”.