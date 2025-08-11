Lorena Romera 11 AGO 2025 - 14:10h.

Marieta ha comunicado una feliz noticia. La ganadora de 'GH DÚO' y exconcursante de 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones' no podría estar más emocionada. "Por fin lo puedo decir", ha señalado la influencer, que ha compartido con sus seguidores este secreto que tenía guardado y que, tras su compromiso con Suso Álvarez, era el sueño que le quedaba por cumplir.

La de Elche esta viendo cómo la vida que un día había imaginado está poco a poco convirtiéndose en una realidad. Poco después de darle el 'sí, quiero' a Suso Álvarez en una pedida de mano de película, frente al mar y con el atardecer como telón de fondo, la joven que se diera a conocer en 'La isla de las tentaciones' ha hecho partícipes a sus seguidores de otro momento igual de emocionante.

Y es que la exconcursante de 'Supervivientes' y ganadora de 'GH DÚO' ha conseguido algo con lo que da un cambio radical a su vida. "Por fin lo puedo decir...", ha comenzado escribiendo la joven, haciendo saltar todas las alarmas de sus seguidores, que llevan meses esperando la noticia de la boda -que ya ha llegado- y, ahora, la del embarazo.

Pero lo que Marieta tenía que anunciar no tenía nada que ver con estos. "Ya tengo mi propia casa", ha celebrado la creadora de contenido, que ha compartido unas fotografías de lo más especiales, en blanco y negro, en las que la vemos en el momento en el que firma los documentos que la convierten en propietaria.

Un momento que la llena de ilusión. A ella, y a sus seguidores, que han llenado la publicación de mensajes de enhorabuena: "Qué bonito es ver cómo a las personas buenas les pasan cosas maravillosas", "disfrútala mucho", "merecidísima", "consigues todo lo que te propones", "queremos house tour pronto", "estoy muy orgullosa".

Luego están los más curiosos, que ya quieren saber "dónde se la ha comprado", "si la va a alquilar" o "si se va a mudar" con Suso Álvarez. Y es que Marieta no ha dado más detalles de la compra de esta vivienda. Tan solo, que está muy feliz e ilusionada con esta nueva etapa de su vida, que llega poco después de comprometerse con el colaborador de Telecinco, con el que lleva saliendo poco más de un año.