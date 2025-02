Taylor Swift se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la Super Bowl, celebrada este pasado 9 de febrero, después de vivir una escena de lo más incómoda. La estrella del pop no podía faltar a esta cita deportiva, una de las más importantes del año. Y ya no sólo por la grandiosidad del evento. También porque uno de los equipos que luchaba por hacerse con la victoria era el de su pareja Travis Kelce, ala cerrada del Kansas City Chiefs.

Como no podía ser de otra forma, las cámaras no dudaron en captar las reacciones de la intérprete de 'The Tortured Poets Department' durante el partido. Pero lo que no se esperaba era que recibiera una avalancha de abucheos por parte de algunos de los allí presentes.