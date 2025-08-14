Anita Williams habla de su nuevo trabajo fuera de la televisión: "Estoy centrada en mis cosas"

Ana Carrillo 14 AGO 2025 - 16:16h.

La exparticipante de 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones' ha revelado que tiene un nuevo proyecto profesional

Anita Williams: "El padre de mi hijo se ha saltado la orden de alejamiento"

Tras su paso por 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes', Anita Williams ha vuelto a desempeñar el trabajo que tenía antes de saltar a la fama: closer de ventas en una academia. Se encarga de entrevistarse con posibles alumnos y si apuntan al curso, se lleva una comisión; un trabajo que le aporta grandes beneficios económicos y que le permite disfrutar de mucho tiempo libre al mes para pasarlo con su hijo Thiago. Pero ahora ha decidido lanzarse a una nueva aventura profesional.

Según ha explicado la exnovia de Montoya, en su trabajo como closer de ventas le va muy bien porque trabaja "de siete a diez días al mes" y gana un buen sueldo, basado en comisiones: "Gano por comisión dependiendo de la formación en la que el cliente esté interesado, pero hay desde 2.000 euros hasta 20.000 y tú te llevas un 5% por venta cerrada". Las ventajas de esta labor hacen que no renuncie a su puesto, pero ha querido iniciar un nuevo proyecto.

"Estoy sacando mi marca de ropa", ha anunciado la catalana en sus últimas declaraciones a 'Europa Press' al ser captada en la puerta del juzgado, al que ha acudido junto a su abogado para tratar de arreglar la situación con su expareja, al que ha acusado de saltarse la orden de alejamiento. Anita ha preferido no hablar mucho de la situación con el padre de su hijo y centrarse en hablar de los proyectos que la ilusionan, como su marca de ropa, cuyo primer diseño, una camiseta con las iniciales de su nombre artístico, ya luce.

"Estoy centrada en mis cosas", ha añadido en declaraciones al citado medio, al que también ha mencionado que su otro proyecto es un libro "de autoayuda y crecimiento personal" que ha empezado a escribir por recomendación de su psicóloga. "Me voy distrayendo como puedo, sobre todo centrada en mis cosas, en mi hijo, en mi familia. Y ahora me voy de vacaciones", ha terminado diciendo la influencer, que prefiere enfocarse en sí misma y olvidar su historia con Montoya, con el que no tiene relación desde el primer debate de 'Supervivientes 2025'.