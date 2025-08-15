La madre de Mónica Pont le manda un mensaje desesperado y ella reacciona: "No es la viejecita que os creéis"

Fiesta 15 AGO 2025 - 17:54h.

La madre de Mónica Pont ha pedido públicamente a su hija que vaya a verla: "Me puedo morir cualquier día y te vas a arrepentir"

Mónica Pont, destrozada por las críticas de su familia: "Necesito salir de plató para ir a devolver"

Que Mónica Pont no tiene buena relación con su familia no es ningún secreto. La actriz, que ahora colabora cada fin de semana en 'Fiesta', ha visto cómo con los años los lazos con su familia se iban rompiendo hasta llegar a un punto en el que todo parece indicar que no hay vuelta atrás.

María Teresa Pont, la madre de Mónica, ha acudido a 'Fiesta' de manera desesperada para, a través de un emotivo vídeo, pedirle a su hija que recuperen la relación. En la imágenes, María Teresa le suplica a su hija que recapacite y que acuda a verla porque "si no deja atrás los rencores acabará arrepintiéndose toda la vida".

Para María Teresa, su hija se está comportando de manera egoísta sin pensar en ningún momento en lo desvalida que ella se siente: "Tienes que dar ese paso porque la vida pasa muy deprisa y yo me puedo morir cualquier día, tú te quedarás sola en el resentimiento toda tu vida".

Pese a que en las imágenes la anciana se muestra triste y compungida, Mónica no piensa ceder: "Mi madre no es la viejecita desvalida que aparece en ese vídeo, no sabéis qué clase de persona es. Mi madre nunca ha sido una madre normal".

La dura juventud de Mónica junto a su madre

Mónica aprovechaba la ocasión para contar que la vida junto a su madre no fue ningún camino de rosas. Según su testimonio, cuando su padre decidió abandonar la casa familiar, María Teresa obligó a su hija a ponerse a trabajar:

"Con 17 años tuve que salir a trabajar porque mi madre me decía que tenía que arrimar el hombro, pero a mi hermana sí que le permitió que se quedara tranquilita en casa sin dar un palo al agua". Y es que Mónica no tiene ninguna duda de que lo que realmente quiere su madre es sacarle dinero: "Mamá, deja de salir en televisión e iré a verte, si lo que quieres es que te ayude económicamente tienes otra hija, deja ya el circo mediático".

La hermana de Mónica se suma al ataque

Eva, la hermana de Mónica Pont, es la persona que actualmente se está encargando de María Teresa, la madre de ambas. La hermana de la colaboradora ha decidido aprovechar la llamada de atención de su madre para lanzarle a su hermana una petición.

Eva, que públicamente ha acusado a su hermana de no ocuparse de su madre, le ha recriminado a la colaboradora de 'Fiesta' no solo que no ayude económicamente al mantenimiento de su madre, si no que no la visite: "Yo llamo a mi hermana maltratadora porque no me gusta cómo nos ha tratado ni a mí ni a mi hijo, cuando ella sabe perfectamente lo mal que lo pasamos cuando el padre de mi hijo con solo tres añitos".