Fiesta 15 AGO 2025 - 17:04h.

Juan Faro y su madre atienden a la reportera de 'FIesta' desde su casa de Mondariz, en Pontevedra

Juan Faro desvela en 'Fiesta' que desde hace días "no tiene contacto" con Sofía Suescun: "Yo esto lo hago por diversión"

Compartir







Juan Faro es uno de los protagonistas del verano. Sus presuntas citas con Sofía Suescun le han puesto en el centro del foco mediático, pero ¿qué ha pasado realmente con la novia de Kiko Jiménez? ¿Ha habido infidelidad? El influencer ha atendido a ‘Fiesta’ en directo desde su casa de Mondariz, en Pontevedra, y lo ha hecho acompañado de su madre, que nos ha dado un auténtico momentazo.

Dentro de la seriedad de las preguntas que la reportera estaba haciendo a Juan Faro, su madre ha puesto el toque de color. Cuando la reportera le ha preguntado que cómo se estaba tomando todo este revuelo mediático, ella al principio no ha querido decir nada. Pero luego ha añadido que se encuentra bien y una frase que ha sorprendido (y divertido) mucho a Juan Faro.

“Mi hijo es muy mujeriego”, ha dicho la madre de Faro, provocando un grito de su hijo, que ha acabado abrazándola. Antes, él ya había insistido en que el amor de su vida era ella, nadie más.

La supuesta infidelidad de Sofía Suescun con Juan Faro

Sofía Suescun y Kiko Jiménez están en el ojo del huracán desde el pasado martes, cuando supimos que ella había tenido citas con el influencer Juan Faro. Esto podía suponer una infidelidad por su parte y haber conducido a la pareja a una verdadera crisis. Desde ese momento, ninguno de los dos ha querido pronunciarse públicamente, pero sí que lo ha hecho el creador de contenido.

Juan Faro ha insistido una y otra vez en que él no quiere mentir ni hacer daño a nadie y que todo esto realmente a él no le afecta. También piensa que no tiene nada que demostrar y que, si responde a los medios de comunicación, no es porque quiera aparecer en ellos o busque fama de esa manera, sino simplemente por educación.

Precisamente por esa razón ha salido de su casa para atender a la reportera de ‘Fiesta e incluso le ha ofrecido algo de comer.