Sofía Suescun y Kiko Jiménez toman una drástica decisión tras los rumores de infidelidad: "Abandonan España"

Fiesta 15 AGO 2025 - 19:30h.

Omar Suárez ha comunicado en exclusiva en 'Fiesta' la decisión que la pareja ha tomado para "solucionar sus problemas de pareja"

Sofía Suescun se habría fijado en Juan Faro en una gala de unos premios en mayo, según Iván Reboso: “Decía que era maravilloso”

Sofía Suescun y Kiko Jiménez atraviesan por uno de los momentos más complicados de su relación. A las polémicas con Maite Galdeano y Cristian Suescun se sumaba esta semana un escándalo que nadie se esperaba y que hablaba de una posible infidelidad de Sofía hacia Kiko.

Según Omar Suárez, la pareja no consigue levantar cabeza y ha tomado una dr�ástica decisión para enfrentarse de la mejor manera posible al escándalo y para intentar salir a flote: "Esta es una información que este programa ha obtenido en exclusiva y que tanto Kiko como Sofía han comunicado. La pareja ha decidido tomar distancia y van a abandonar España próximamente".

Según Omar, Kiko y Sofía habrían decidido fortalecer su relación tras lo sucedido y no se les habría ocurrido otra manera de hacerlo que poniendo tierra de por medio: "Primero quieren dedicar tiempo a solucionar sus problemas y después se enfrentarán a lo que tengan que enfrentarse mediáticamente".

Juan Faro interviene en exclusiva en 'Fiesta'

Para sorpresa de la reportera de 'Fiesta' que se había trasladado hasta la localidad gallega en la que el influencer veranea, Juan Faro salía de la vivienda en compañía de su madre dispuesto a hablar para el micrófono de 'Fiesta' y para aclarar de una vez por todas lo sucedido:

"Me sabe mal que hayáis venido hasta aquí porque yo lo único que tengo que decir es que el amor de mi vida es mi madre. Yo no voy a hablar de mi vida privada, yo no sabía que esto iba a ser tan heavy. A mí todo este mundo de la televisión me hace un poco de gracia, pero me da igual porque no vivo de esto, yo vivo de mis negocios (...) Yo no quiero afirmar ni negar nada, pero tampoco soy un mentiroso. Yo no soy nadie, ellos dos son los que viven de la televisión".