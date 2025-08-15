Fiesta 15 AGO 2025 - 17:44h.

Marisa Martín Blázquez coincide con su compañero: "A mí me hablan de que a finales de mayo empieza el tonteo entre Juan y Sofía"

Juan Faro desvela en 'Fiesta' que desde hace días "no tiene contacto" con Sofía Suescun: "Yo esto lo hago por diversión"

Poco a poco vamos conociendo más detalles de lo que pudo pasar entre Sofía Suescun y el influencer Juan Faro, de los que se dice que tenían citas secretas. Como ha dicho Marisa Martín Blázquez en ‘Fiesta’, le van cuadrando las informaciones aisladas que recibe y así vamos montando el puzle.

Ibán Reboso ha desvelado que le han contado personas que trabajaban con Sof�ía Suescun en ‘Socialité’ lo que pasó después de que ella fuera a cubrir unos importantes premios musicales. “Contó que había conocido a un tal Juan Faro que era maravilloso y que a ver si lo traían al programa. Con un énfasis que ahora entiendo”, ha dicho.

Marisa Martín Blázquez ha completado esa información: “A mí me hablan de que a finales de mayo [lo que coincidirá con los tiempos expuestos por Iván Reboso] empieza el tonteo entre Juan y Sofía. Que ahí sucede algo, por lo que Sofía se queda muy pillada. Se lo confiesa a una persona muy de su confianza y esa persona la traiciona”. Eso sí, según la colaboradora Kiko Jiménez “no sabía esta historia, hasta que poco después termina reconociéndoselo Sofía”.

¿Quién ha traicionado a Sofía Suescun?

Juan Faro ha negado rotundamente que fuera él quien filtrase que había tenido algo con Sofía Suescun. Amor Romeira ha apuntado que la persona que habría traicionado a la novia de Kiko Jiménez habría sido una amiga suya a la que le contó que no se quitaba “a Juan Faro de la cabeza”.

Mientras atábamos todos estos cabos, el mismísimo Juan Faro salía de su casa de Mondariz, en Pontevedra, para atender al programa y dar algunas respuestas. Entre ellas, que hace unos días que no habla con Sofía y que no le gusta mentir, lo que da a entender a los colaboradores de 'Fiesta' que está diciendo indirectamente que sí que pasó algo con la novia de Kiko Jiménez.