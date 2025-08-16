Fiesta 16 AGO 2025 - 18:41h.

Isabel Pantoja se haría con una desorbitada cifra gracias al documental y a la serie que contarán su vida: "Ya ha cobrado parte del dinero"

Isabel Pantoja se encuentra inmersa en un apasionante proyecto sobre su trayectoria profesional y también sobre parte de su vida personal que tomará forma con un documental y una serie de ficción. 'Fiesta' se ponía manos a la obra y descubría algunas de las condiciones que la cantante habría exigido para darle luz verde a los proyectos.

La primera de ellas sería que la serie documental tenga proyección internacional; la segunda, que ella tenga el control de lo que se va a emitir. Juan Luis Galiacho desgranaba en el plató de 'Fiesta' las líneas rojas impuestas por la tonadillera: ''En su vida privada no quiere entrar, solamente en el tema de Paquirri. El tema de Encarna Sánchez es una línea roja, su relación con María del Monte es otra línea roja, su relación con Julián Muñoz, lo que ella quiera contar. Su paso por la cárcel y el nacimiento de su hija, también muy limitados''.

La desorbitada cifra que cobrará Isabel Pantoja

Aurelio Manzano dispone de más información exclusiva sobre el documental y la serie. El colaborador de 'Fiesta' ha explicado en 'Fiesta' que la cantante sevillana no solo grabará un documental sobre su vida, si no que además participará en la creación de una serie de ficción basada en su vida que se venderá en distintos países y por los que la tonadillera se embolsaría cuatro millones más llegando a la cifra nada despreciable de diez millones de euros.

Según Aurelio y también según las informaciones que maneja Paloma Barrientos, la cantante habría cobrado ya parte de esta cantidad, algo que Amor Romeira, amiga de la familia Pantoja, ha corroborado.

El desglose de los capítulos del documental

Alejandro Entrambasaguas era el encargado de aclarar el contenido de algunos de los capítulos de esta serie documental por la que Isabel Pantoja se embolsará una desorbitada cifra: "Ella ha participado en la elaboración del guion y está dividido en siete capítulos donde va a hablar absolutamente de todo, desde su infancia, su adolescencia, de cómo se dio cuenta que se iba a dedicar a la copla, pero también temas más sensibles. Lo más jugoso va a estar en los capítulos 5, 6 y 7":

Capítulo 5: "Va a hablar sin problema y a romper su silencio sobre su relación de amistad con Encarna Sánchez. Va a dar todos los detalles", cuenta Entrambasaguas.

Capítulo 6: "Va a hablar de su paso por prisión. Va a narrarlo en primera persona. Ella considera que fue la cabeza de turco del Gobierno que había en aquel momento. Ella sintió que el Gobierno quería hacer de su caso algo ejemplarizante. También va a hablar de quiénes fueron las personas clave durante esa etapa tan dura para ella".

Capítulo 7: Cuenta Alejandro que el propósito para este último episodio era tener una audiencia privada con el papa Francisco, pero esto, lamentablemente, ya no podrá llevarse a cabo. Pero, hay un plan B: "Se va a despejar dudas sobre algo que se ha hablado mucho durante estos últimos meses, que es su estado de salud. Lo va a aclarar absolutamente todo".

Además, el periodista asegura también que Isabel Pantoja hablará tanto de sus hijos (Kiko Rivera e Isa Pantoja) como de María del Monte a lo largo de estos siete capítulos.