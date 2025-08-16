Fiesta 16 AGO 2025 - 17:31h.

Ante el avance sin control de las llamas, los vecinos de Albaredo han decidido evacuar del pueblo a niños y mujeres: "Se han quedado los hombres y los jóvenes a proteger sus casas con mangueras"

Última hora de los incendios en España, en directo

Compartir







Decenas de incendios arrasan distintos puntos de la geografía española. Varios de los más críticos se localizan en Galicia, con un total de 11 incendios que arden sin control en Ourense, la Xunta ha admitido que el dispositivo está desbordado y que la cantidad de fuegos está "empezando a desbaratar los servicios de emergencia".

46.000 hectáreas quemadas solo en Galicia

Y es que solo en esta semana ya se han quemado 46.000 hectáreas solo en Galicia, motivo por el que la Xunta habría reclamado un mayor número de efectivos para paliar los focos que no paran de generarse y que, en algunos casos, parecen ser provocados. Así contaba Arabella Otero el momento en el que los servicios forestales les pedía a ella y a su compañero cámara que abandonasen la zona:

PUEDE INTERESARTE Asturias emite un mensaje de alerta a la población ante los incendios de Cabrales, Cangas del Narcea y Somiedo

"Lo que ha ocurrido es que los servicios de emergencias nos han pedido que saliéramos de aquí porque tenía encima cables de alta tensión que empezaban a quemarse y a soltar chispazos".

Los vecinos de Albaredo evacúan a mujeres, niños y personas mayores

La situación es tan extrema que los vecinos de Albaredo, una de las poblaciones afectadas por el incendio de Lugo y Ourense, tomaban esta este fin de semana una drástica decisión:

PUEDE INTERESARTE Se hace viral la pregunta de un enfermero ante los incendios forestales en España: anima a la reflexión

"Han sacado a los niños, a las mujeres y a las personas mayores del pueblo y se han quedado solo allí los hombres y los jóvenes para enfrentar ellos mismos el fuego. Nos han contado ellos mismos cómo están esperando aterrados el momento en el que las llamas lleguen hasta las puertas de sus casas".