Lara Guerra 04 SEP 2025 - 23:41h.

Miri Pérez-Cabrero se moja al hablar de los rumores que la relacionan desde verano con Froilán

'Supervivientes All Stars' ha comenzado, y con ello las primeras conexiones de Jorge Javier Vázquez con los concursantes. Como no podía ser menos el presentador ha saludado a Miri Pérez-Cabrero (exconcursante de 'Supervivientes 2024'), pero antes de hacerlo le pregunta si a partir de este momento tiene que llamarla "alteza".

Esto se debe a los numeroso rumores que la vinculan con Froilán de Marichalar, hijo de la infanta Elena y sobrino del rey Felipe VI. La actual concursante del reality más cañero de la televisión habría sido fotografiada durante este verano en un restaurante de Ibiza junto a él; unas imágenes que se volvieron virales y que Jorge Javier no ha dudado en recordarlas.

Miri, al escuchar el "alteza" de Jorge Javier, no ha podido evitar reírse y comentarle que "me puedes llamar como tú quieras". El presentador recordaba a la audiencia la situación: "Todo el mundo sabe que has tenido un romance con Froilán", sin embargo ella aseguraba que "no" y que si fuera verdad todo lo que sale en prensa, ella ya tendría "tres hijos".

El saludo de Miri a la Casa Real española

De nuevo, Jorge Javier reitera en conocer más datos sobre este romance y le pregunta si "¿Froilán es monárquico?"; ante esto, ella responde que "yo creo que mejor se lo preguntas a él", responde con una gran sonrisa.

Asimismo, el presentador quiere saber si Froilán o Elena tienen pensado ir a verla a Honduras y ella sin dudarlo le dice que "si se lo pides tú, igual viene". Jorge Javier tras esto le pide que haga una invitación a Elena para que acuda al reality a verla: "Todo lo hago de broma, pero si la Casa Real me está viendo le mando un beso al rey, la reina y a todo el mundo".